NCT, ITZY, Hingga Aespa akan Ramaikan MAMA 2021

MNET Asian Music Awards (MAMA) 2021 telah mengumumkan daftar bintang yang akan memeriahkan acara penghargaan tahunan tersebut.

Mengutip siaran pers dari JOOX, Kamis (25/11), acara yang akan digelar pada 11 Desember itu akan menampilkan sejumlah bintang K-pop seperti aespa, ATEEZ, Brave Girls, ENHYPEN, INI, ITZY, JO1, Kep1er, NCT 127, NCT DREAM, Stray Kids, dan TXT.

CJ ENM sebelumnya mengungkapkan nanti akan ada penampilan spesial dari Ed Sheeran, Wanna One, dan kolaborasi khusus dari beberapa anggota grup idola K-pop generasi keempat.

Adapun daftar nominasi dalam acara tersebut antara lain BTS, IU, Lisa dan Rose BLACKPINK, KAI EXO, BAEKHYUN, D.O., Kang Daniel, aespa, ITZY, ENHYPEN, TXT, DAY6, NCT 127, SEVENTEEN, TWICE, dan masih banyak lagi.

Siaran langsung seluruh rangkaian acara MAMA 2021 dapat disaksikan para pengguna VIP berbayar JOOX. Para pengguna gratis juga dapat menyaksikan preview selama 120 menit.

"Kami memahami banyak pengguna JOOX yang sangat menyukai musik K-Pop. Oleh karena itu, Kami hanya ingin memberikan musik dan hiburan terbaik untuk mereka," kata Senior Vice President of JOOX Poshu Yeung.

Selain menyiarkan MAMA 2021, JOOX juga akan menghadirkan penghargaan musik lainnya yaitu Melon Music Awards (MMA) 2021 pada 4 Desember mulai pukul 16:00 WIB.

Acara ini akan menampilkan para idola K-Pop, seperti 10cm, Baekhyun EXO, Brave Girls, BTS, IU, Oh My Girl, Rose BLACKPINK, SHINee, dan TWICE.

Mereka akan bersaing untuk memperebutkan predikat artis terbaik versi MMA 2021.

Acara ini akan berlangsung selama tiga jam yang akan dipenuhi dengan penampilan para bintang K-Pop yang akan menyanyi dan menari untuk menghibur malam Minggu pengguna.

Pengguna VIP berbayar JOOX di Indonesia dapat menyaksikan siaran langsung seluruh rangkaian acara ini dari mana saja. Pengguna gratis JOOX juga dapat menyaksikan preview acara itu selama 60 menit. (Ant/OL-1)