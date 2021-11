JO1 Rilis Video Musik Our Season

GRUP idola J-pop JO1 akhirnya merilis video musik untuk salah satu lagu dalam album kelima WANDERING, berjudul Our Season, Rabu (24/11) melalui laman YouTube resmi mereka.

Video musik itu dibuat berdurasi 3:40 menit. Para personel mengekspresikan membawakan lagu balada dengan lirik yang mengusung suasana musim dingin lewat koreografi dan ekspresi sendu. Ada kerinduan dan harapan dari sebuah penantian.

Kekuatan vokal ke-11 personel terasa menyatu dalam lagu, walau Kinjo Sukai tidak dihadirkan secara visual.

Sejak sekitar 12 jam setelah perilisannya, video musik Our Season sudah ditonton 513.000 kali dan mendapat 47.000 jempol dan 6.000 komentar dari warganet.

JO1 sempat membawakan lagu ini di sela konser langsung mereka di depan para JAM atau penggemar mereka, pekan lalu.

AlbumWANDERING dijadwalkan hadir secara lengkap pada 15 Desember 2021 atau bertepatan dengan debut kedua tahun JO1. Pemesanan CD sudah dimulai sejak 11 Oktober lalu.

Melalui album ini, JO1 akan menghadirkan nostalgia dan pertumbuhan grup setelah mengatasi berbagai kesulitan dan krisis.

WANDERING akan berisi dua lagu utama yakni Our Season dan Prologue, yang juga digunakan sebagai lagu penutup untuk anime BORUTO-NARUTO NEXT GENERATIONS serta lima lagu lainnya.

Lima lagu lainnya yakni Run & Go, Never Ending Story, We Alright, OASIS, dan Infinity City.

JO1 dijadwalkan melucurkan highlight medley dari single terbaru mereka pada 30 November mendatang diikuti lagu We Alright dan video performanya pada 7 Desember 2021 serta lagu WANDERING pada 13 Desember 2021.

Video performa WANDERING rencananya dirilis pada 15 Desember mendatang pukul 20.00 waktu Jepang. (Ant/OL-1)