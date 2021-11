Disney Gandeng Barli Asmara Rayakan Keberagaman di Encanto

DISNEY Indonesia berkolaborasi dengan rumah mode Barli Asmara, fotografer Karina Yasmine, dan deretan selebritas Tanah Air untuk menghadirkan sebuah pameran spesial yang terinspirasi dari kisah dan karakter di film terbaru Disney, Encanto.

"Kolaborasi ini sangat menarik karena kita melihat keluarga ini satu sama lain punya karakter yang berbeda-beda. Terdapat desain berbeda di tiap karakter dan harapannya kita bisa merayakan dan menghargai perbedaan itu," kata Creative Director Barli Asmara, Leslie Tobing, dalam wawancara di Jakarta, Selasa (23/11).

Ada lima gaun spesial yang dirancang khusus oleh Barli Asmara, terinspirasi dari dari karakter-karakter dalam Encanto, yaitu Mirabel, Isabela, Luisa, Dolores, dan Abuela Alma.

Karya spesial ini dihidupkan melalui sebuah sesi foto spesial bersama fotografer Karina Yasmine dan lima selebritas sebagai muse.

Pertama ada Shenina Cinnamon dengan gaun yang terinspirasi dari karakter Mirabel; Beby Tsabina dengan gaun yang terinspirasi dari karakter Isabela; dan Yasmin Napper dengan gaun yang terinspirasi dari karakter Luisa.

Lebih lanjut, ada pula Kiara McKenna dengan gaun yang terinspirasi dari karakter Dolores; dan Ayushita dengan gaun yang terinspirasi dari karakter Abuela Alma.

Leslie mengatakan, menghadirkan gaun-gaun ini cukup menantang karena hanya diberi waktu dua minggu saja untuk pembuatannya.

Selain itu, ia dan tim juga harus memberikan kesan dan aksen tersendiri bagi tiap karakter yang direpresentasikan oleh para aktris Indonesia yang siap memperagakan koleksi tersebut.

"Sangat menarik karena masing-masing karakter memiliki ciri khas kuat dalam segi kostum. Elemennya hampir sama sesuai estetika desain kita, dengan sentuhan lace, floral embroidery, dan ruffles," kata Leslie.

"Film ini juga sangat festive. Banyak (sentuhan) floralnya. Kolombia juga banyak gunakan ruffle, secara garis besar itu. Ada garis desain yang berbeda-beda," imbuhnya.

Deretan karya tersebut dapat dinikmati para penggemar dalam sebuah pameran spesial bertajuk Disney's Encanto Special Exhibition: Welcome To The Family Madrigal di Main Atrium Mall Pacific Place Jakarta, mulai 20 November 2021 hingga 2 Januari 2022.

Sementara itu, Encanto sudah tayang di bioskop Indonesia mulai Rabu (24/11). (Ant/OL-1)