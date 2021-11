Lagu Taylor Swift All Too Well Gusur Ameican Pie Sebagai Pemuncak Tangga Lagu Terlama

SETELAH selama hampir 50 tahun menjadi lagu yang paling lama bertahan di puncak tangga lagu Amerika Serikat (AS), American Pie harus tergusur.

Taylor Swift sukses menggusur lagu yang dinyanyikan Don McLean itu lewat versi kedua dari lagu All Too Well, yang pekan ini menduduki puncak tangga lagu AS

Versi panjang dari lagu itu, yang dirilis dalam album Red (Taylor's Version), yang juga menampilkan dua versi baru dari kaguitu, yang pertama berdurasi 10 menit dan yang kedua berdurasi sekitar 5 menit.

Baca juga: Jon Batiste Dominasi Grammy

American Pie telah menjadi lagu terlama yang memuncaki tangga lagu AS sejak masuk tangga lagu AS pada Januari 1972.

"Kalian mengirimkan lagu berdurasi 10 menit ke puncak tangga lagu untuk pertama kali sepanjang sejarah," ungkap Swift lewat Instagram.

Swift juga mewujudkan janjinya untuk merekam ulang enam album pertamanya agar dia bisa menguasai hak atas lagu-lagu tersebut. (AFP/OL-1)