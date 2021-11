Kim Min Jae dan Kim Hyang Gi Berduet di Drama Korea Baru Berlatar Sejarah

AKTOR Korea Selatan (Korsel) Kim Min Jae dan Kim Hyang Gi akan membintangi drama baru berjudul Joseon Psychiatrist Yoo Se Poong, yang dijadwalkan mulai syuting Januari mendatang.

Agensi yang menaungi Kim Min Jae, YAMYAM Entertainment, serta agensi Kim Hyang Gi, Jikim Entertainment, mengatakan kedua aktor itu mendapatkan tawaran untuk membintangi drama itu dan secara positif meninjau tawaran tersebut.

Joseon Psychiatrist Yoo Se Poong merupakan drama baru tvN yang diangkat berdasarkan novel dengan judul serupa. Drama yang direncanakan tayang perdana pada paruh kedua 2022 itu menggambarkan dunia serta praktik psikiatri di era Joseon.

Kim Min Jae akan memerankan karakter ahli akupunktur andalan keluarga kerajaan bernama Yoo Se Poong. Karakter ini juga menjadi seseorang yang menderita trauma psikologis setiap kali dirinya mengambil jarum.

Sementara itu, Kim Hyang Gi akan memainkan peran seorang psikiater bernama Seo Eun Woo. Karakter ini digambarkan penuh dengan intrik di dalam dirinya sendiri sepanjang kehidupan kesehariannya.

Baru-baru ini, Kim Min Jae menyelesaikan syuting drama baru berjudul Dali and Cocky Prince bersama Park Gyu Young.

Menurut JTBC News, ia akan beristirahat sejenak sebelum melanjutkan proyek berikutnya yang mulai syuting pada Januari mendatang.

Kim Min Jae memulai debut di dunia akting saat membintangi drama berjudul Forever Young (2014). Selanjutnya, deretan serial televisi yang telah ia bintangi di antaranya I Need Romance 3 (2014); Twenty Again (2015); Because It's The First Time (2015); Romantic Doctor, Teacher Kim (2016); serta The Great Seducer (2018).

Ia juga dikenal sebagai rapper sejak tampil di panggung musik CJ E&M pada 2014 dan merupakan salah satu generasi pertama yang lahir dari perusahaan hiburan Korea tersebut.

Sementara itu, aktris Kim Hyang Gi akan juga kembali ke layar kaca dengan drama produksi JTBC berjudul Fly High Butterfly pada awal tahun depan.



Kim Hyang Gi telah memulai kariernya sebagai aktris cilik dan pertama kali muncul dalam film Heart Is... (2006) memerankan karakter bernama So-yi.

Setelahnya, ia turut membintangi deretan film, seperti termasuk Cherry Tomato (2008) dan Innocent Witness (2019) serta serial drama, seperti Salt Doll (2007), The Queen's Classroom (2013), dan sebagainya. (Ant/OL-1)