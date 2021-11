Perhatian Army, Ada Rumah BTS di Plaza Senayan

PENGGEMAR grup K-pop BTS, yang biasa disebut Army, kini bisa berkunjung ke 'rumah' RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, dan Jungkook dalam pameran seni bertajuk 'Rumah' yang berlangsung pada 6 November - 12 Desember 2021 di Plaza Indonesia, Jakarta.

Pameran yang diinisiasi komunitas Senyum Army ini menampilkan lukisan, patung, dan instalasi seni yang terinspirasi dari konsep foto album BTS, Be The Curated Rooms.

Komunitas tersebut sudah membagikan 6 ribu tiket secara cuma-cuma untuk para penggemar yang ingin berfoto di tujuh ruangan yang desainnya terinspirasi dari kepribadian para anggota grup BTS.

Penggemar yang belum mendapat tiket gratis bisa menikmati puluhan lukisan karya Zeta Ranniry dan Ray Lidya dengan membeli tiket yang dibandrol seharga Rp100.000.

Dalam pameran itu ada juga beberapa patung karya Menimize yang bisa dibeli dan hasil penjualannya akan disumbangkan untuk UNICEF Indonesia.

"Pameran ini dibuat untuk menghibur para penggemar BTS di masa sulit pandemi covidCOVID-19 ini. Saya berharap, begitu keluar dari ruang pameran ini, para penggemar BTS akan merasakan perasaan bahagia dan menjadi semangat kembali," ujar pendiri Senyum Army Selly Wilson, dalam keterangan resmi, pekan lalu.

Sejak 2018, dia dan beberapa penggemar di komunitas aktif menggelar pameran seni untuk merayakan ulang tahun BTS yang jatuh pada 13 Juni.

Tahun ini, pameran Rumah sebenarnya telah dibuat pada 11 Juni hingga 8 Agustus, namun tertunda karena pemberlakuan PPKM Darurat pada 3 Juli.

Selain pameran seni, komunitas ini juga bekerja sama dengan UNICEF Indonesia menggalang dana untuk menyediakan makanan dan obat pemulihan bagi anak-anak dengan gizi buruk.

Kampanye yang berlangsung sejak Maret 2021 ditargetkan bisa mengumpulkan dana Rp150 juta lewat platform KitaBisa dan akun virtual UNICEF Indonesia. Saat ini dana yang terkumpul mencapai Rp90 juta.

Pada 31 Juli lalu, komunitas yang kini sudah didaftarkan sebagai Yayasan Senyum Ungu Indonesia turut menghadirkan instalasi pameran Stay Gold is for The Vaccinated di Sentra Vaksinasi Covid-19 di Jakarta Convention, Senayan, Jakarta. (Ant/OL-1)