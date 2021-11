Film Kadet 1947 akan Tayang pada 2 November

SETELAH tertunda karena pandemi covid-19, film Kadet 1947: Hari Ini Atau Tidak Sama Sekali siap dirilis di bioskop pada 25 November 2021.

"Saya harus mengucapkan terima kasih kepada Tuhan bahwa akhirnya setelah dua tahun kita bisa melepaskan (film) ini kepada publik. Jadi, berdarah-darah perjuangan yang berbeda. Tapi itu perjuangan yang betul-betul dengan dua kali terkena pandemi," kata Produser Kadet 1947 Celerina Judisari saat jumpa pers di Jakarta, Senin (22/11).

Di sisi lain, Sutradara Kadet 1947 Rahabi Mandra mengatakan pandemi justru membuat film tersebut semakin baik. Sebab, seluruh tim jadi memiliki banyak waktu untuk bisa terus memperbaiki Kadet 1947 sebelum dirilis ke publik.

"Banyak kena pukulnya. Terdampak betul. Tapi, dengan adanya waktu tambahan itu semua bisa menjadi lebih lekat. Dan yang membuat kita rasanya kurang, kita jadi selalu punya waktu untuk mengasah lagi," ujar Rahabi.

"Jadi justru hasilnya yang kami pikir, wah karena terdampak pandemi jadi kurang ini, kurang itu. Itu malah sebaliknya. It gets better and better," sambungnya.

Meskipun bertema sejarah Indonesia, film berdurasi 110 menit tersebut juga menawarkan elemen persahabatan, cinta, dan proses pendewasaan dari para karakter yang terungkap lewat cita-cita mereka menjadi seorang penerbang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Sutradara pun menyelipkan konflik-konflik personal di antara para karakter dan unsur humor sederhana untuk menunjukkan sisi lain perjuangan sehingga terasa lebih relevan di benak anak muda.

"Dari awal, kami berkomitmen mempersembahkan film bertema Indonesia buat generasi muda. Makanya banyak effort yang kami lakukan agar film ini tidak berjarak dengan mereka dan membawa value yang berbeda," tutur Celerina. (Ant/OL-1)