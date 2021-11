Grup Musik Filipina Coba Penetrasi Pasar Indonesia

SEBAGAI negara yang memiliki beragam suku, Indonesia memang dikenal sebagai tempat yang ramah bagi para pemusik. Tidak mengherankan jika beragam genre musik bisa ditemukan di Tanah Air.

Karena itu BINI & BGYO, sibling groups asal Filipina, mengadakan pertemuan virtual bertajuk 'Global Virtual Party Asia Tour' untuk memperkenalkan grup mereka secara resmi ke pasar Indonesia. Melalui program tersebut, grup besutan perusahaan ABS-CBN ini menyapa para penggemarnya di Indonesia sekaligus menampilkan single debut mereka 'Born to Win' dari BINI dan 'The Baddest' dari BGYO.

Baca juga: Ingin Buka Izin Konser Musik, Pemprov DKI Tunggu Hasil Evaluasi

Tren grup vokal mulai masuk ke Filipina dengan pengaruh terbesar dari Korea. Star Hunt Academy pun dibentuk oleh ABS-CBN untuk mencari bakat baru di industri P-pop dan melakukan pelatihan atau training kepada peserta yang lolos audisi. Program ini akhirnya menelurkan girl band BINI dan boyband BGYO yang digadang untuk menembus pasar musik internasional.

BINI terdiri dari 8 gadir berusia 17-20 tahun dengan bakat dan ciri khas masing-masing, mulaidari dance, visual, rap, dan vocal. Keberagaman bakat ini disatukan dan menghasilkan harmonisasi penampilan. BINI mulai dikenal masyarakat dunia melalui pre-debut single 'Da Coconut Nut' pada November 2020. Single debut mereka 'Born to Win' yang diluncurkan pada Juni 2021 memberikan sentuhan elektronik, dan berhasil menjadi trending di YouTube Philippines.

Sementara itu, BGYO beranggotakan 5 personel laki-laki dengan rentang usia 18-20 tahun dengan performa vokal, dance, dan rap. Single debut 'The Light' yang dirilis pada Januari 2021 membawa mereka ke posisi kedua di Next Big Sound chart dari Billboard. Kepopuleran BGYO semakin meningkat dengan single kedua mereka 'The Badass' yang dirilis Agustus.

Kedua grup ini siap masuk ke pasar Indonesia dan tampil di depan BLOOM, sebutan untuk fandom BINI, dan ACE, sebutan untuk fandom BGYO. “Kami menyadari pentingnya mewakili Filipina modern serta membuka jalan untukindustri musik internasional, termasukIndonesia, sebagai girl band P-pop. Ini merupakan mimpi yang kami yakini akan terwujud di masa depan,” ujar Jhoanna, Leader BINI dalam acara 'Global Virtual Party Tour Asia.

“Kami pun sudah mempersiapkan single 'Born to Win' dalam versi Bahasa Indonesia dan kami sangat senang bisa menyanyikannya untuk kalian semua,” tambah Jhoanna.

Hal serupa juga disampaikan oleh BGYO melalui sang Leader, Gelo. “Kami sangat bersemangat untuk menyebarkan P-pop keseluruh dunia. Kami bisa sampai di titik ini semuanya berkat dukungan penggemar kami, ACEs. Kami sangat tidak sabar untuk membagikan karya kami ke pasar Indonesia dan memberikan nuansa baru di industri musik.” (RO/A-1)