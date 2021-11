Masuk Era New Nomal, Ivan Gunawan Beranikan Diri Buka Gerai Baru Beauty Salon

PANDEMI covid-19 yang melanda Indonesia dan seluruh dunia selama hampir dua tahun terakhir ini memang telah melumpuhkan berbagai sektor kehidupan, terutama perekonomian. Banyak pelaku usaha yang terpaksa mengurangi produksi dan pegawai mereka dan bahkan ada yang sampai menghentikan usaha mereka.

Namun seiring makin menurunnya kasus covid-19 di Tanah Air, perekonomian nasional pun mulai kembali menggeliat. Sejumlah investor mulai kembali bersemangat dan pengusaha pun berani kembali memulai usaha, meski semuanya dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat.

Berangkat dari situ presenter yang juga perancang busana Ivan Gunawan pun membuat gebrakan dengan membuka gerai baru beauty salon dengan nama Ivan Gunawan Hair Studio di Bintaro, Tangerang Selatan pada 8 November lalu. Dengan gedung 3 lantai yang terdiri dari lantai 1 diperuntukan untuk treatment hair Color , Hair cutting dan blow dry styling & Reflexiologi, di lantai 2 untuk barber shop dan Linnea Beatuty Bar yang menyajikan Nail Art Swarozky, Nail Extension, manicure, pedicure, Foot Spa serta lantai 3 khusus untuk ruang VIP/ hijab.

Berkonsep modern minimalis dengan nuansa putih, hijau, dan touch of gold, tempat milik desainer yang akrab disapa Igun itu memanjakan tamu nyaman dalam melakukan treatment seharian dengan memberikan service yang menyeluruh from head to toe . Ivan Gunawan Hair Studio sebagai beauty salon diperuntukan untuk umum baik laki-laki maupun perempuan dewasa dan anak-anak serta untuk yang berhijab.

Menu treatment yang ditawarkan beragam dari hair cutting, blow dry styling, creambath, coloring, smoothing dan Nail Art bekerjasama dengan Linnea Beauty Bar. Dengan tenaga ahli professional di bidangnya, mereka siap memberikan kepuasaan untuk para tamu yang melakukan treatment.

Khusus untuk para customer yang ingin melihat menu, Ivan Gunawan Hair Studio menyediakan menu digital (Scan Barcode) untuk memudahkan tamu mengetahui harga treatment yang ditawarkan dan bahkan dapat request Hair Styles untuk yang sudah menjadi pelanggan setia.