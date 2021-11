Tom Hardy Senang Bekerja Sama dengan Andy Serkis dalam Venom: Let There Be Carnage

AKTOR Tom Hardy dan sutradara Andy Serkis membagikan pengalaman mereka bekerja sama di film Venom: Let There Be Carnage, yang resmi tayang di Indonesia mulai Rabu (17/11).

"Sangat menyenangkan memainkan dua bagian jiwa yang berbeda karena Venom dan Eddie Brock adalah satu kesatuan untuk saya," kata Hardy, dikutip dari siaran pers, Rabu (17/11).

"Mereka hanya dibedakan oleh fakta bahwa yang satu adalah monster dan satunya lagi Eddie, tapi mereka selalu terkurung dalam satu individu," tambahnya.

Hardy pun mengapresiasi Serkis yang dikenal sebagai aktor di sejumlah film seperti trilogi dan spin-off The Lord of The Rings, film Marvel Black Panther, hingga kelihaiannya mengisi suara di film animasi seperti The Adventures of Tintin garapan Steven Spielberg.

"Andy telah menghabiskan waktu bertahun-tahun di depan maupun di belakang kamera. Ia melakukan pengambilan gambar dan animasi, dan dia memahami cerita, nuansa dan lanskap vokal," kata Hardy.

"Dia aktor yang hebat, sutradara yang hebat, dan pria yang baik juga. Dia sempurna untuk mengarahkan ini dan telah melakukan pekerjaan yang luar biasa," imbuhnya.

Di sisi lain, Serkis juga memuji kinerja Hardy dalam film ini. Sebagai informasi, selain memerankan tokoh utama yaitu Eddie Brock dan Venom, Hardy juga berperan besar dalam penceritaan film ini. Ia menjabat sebagai penulis sekaligus produser.

"Saya pikir Tom memberikan kinerja yang luar biasa. Ketika Tom menelepon saya tiba-tiba, mengatakan dia pikir akan bagus jika saya mengarahkan sekuel dan meminta saya untuk ikut, saya pikir itu karena dia menginginkan sutradara yang mampu menjaga penampilannya, menerjemahkannya ke dalam dunia efek visual, dengan beberapa tingkat otoritas dari pengalaman dengan itu," papar Serkis.

"Kami telah mengenal satu sama lain sebagai aktor selama bertahun-tahun, dan sungguh luar biasa akhirnya mendapatkan kesempatan untuk bekerja dengan Tom," tambahnya.

Selain Hardy, Woody Harrelson, yang memerankan Cletus Kasady atau Carnage, juga menjadi sorotan bagi Serkis. Keduanya kembali bekerja sama setelah berakting bersama dalam War of the Planet of the Apes.

"Saya hanya akan duduk dan terpesona oleh pilihannya (pendekatan, akting)," kata Serkis. "Ketika saya mengarahkannya, dia akan memakainya (secara baik). Kami juga bersenang-senang (saat produksi)."

Harrelson juga berkata, "Sebagai seorang aktor, Andy sangat siap, dia teliti, dia berkomitmen seratus persen, dan saya tahu dia akan membawanya menjadi sutradara." (Ant/OL-1)