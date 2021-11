Serial Komedi Terbaru Mindy Kaling Hadir di HBO GO Mulai 18 November

THE Sex Lives of College Girls, serial komedi terbaru yang diciptakan penulis sekaligus produser nominasi Emmy Mindy Kaling dan Justin Noble, akan mulai tayang berbarengan waktunya dengan di Amerika Serikat (AS), dengan dua episode pertama di HBO GO, Kamis (18/11).

Serial sepuluh episode ini akan hadir dengan tiga episode selanjutnya pada 25 November dan 2 Desember, dan dua episode akhir pada 9 Desember.

The Sex Lives of College Girls berkisah tentang empat sahabat sekamar saat memulai kuliah di kampus bergengsi Essex College, di New England.

Seabrek kontradiksi dan hormon, para gadis itu menjadi bagian yang sama menyenangkan sekaligus menyebalkan dengan kehidupan baru mereka, dunia kampus yang bebas.

Serial itu dibintangi Pauline Chalamet, Amrit Kaur, Renee Rapp, dan Alyah Chanelle Scott.

Juga bermain dalam serial itu Midori Francis, Gavin Leatherwood, Chris Meyer, Ilia Isorelys Paulino, Lauren Spencer, dan Renika Williams.

The Sex Lives of College Girls diciptakan oleh penulis sekaligus produser Mindy Kaling dan Justin Noble. Kaling dan Noble menulis bareng episode perdana dan menjadi executive producer bersama Howard Klein. Serial ini diproduksi oleh Kaling International dan 3 Arts Entertainment bekerja sama dengan Warner Bros. Television. (RO/OL-1)