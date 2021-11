Ini Fakta tentang Jang Ji Yong, Bintang Drama Korea Now We Are Breaking Up

NOW We Are Breaking Up telah tayang. Salah satu yang menjadi kekuatan dari drama Korea ini adalah kehadiran Song Hye Kyo dan Jang Ki Yong.

Drama ini merupakan sebuah kisah romantis tentang cinta dan putus cinta. Di sini, Jang Ki Yong berperan sebagai fotografer tampan bernama Yoon Jae Guk, yang mampu memikat hati semua perempuan termasuk Ha Young Eun (Song Hye Kyo).

Ha Young Eun adalah seorang perancang busana yang memutuskan untuk tidak pernah lagi jatuh cinta, namun dia malah tertarik setengah mati pada fotografer muda ini.

Jang Ki Yong sendiri mengawali kariernya di industri modeling, bukan akting. Dia baru memulai debutnya sebagai aktor pada 2014 sebagai bintang tamu di It's Okay, That's Love.

Setelah itu, dia mendapat tawaran peran di berbagai serial televisi. Wajahnya mulai dikenal melalui drama serial Confession Couple (2017), My Mister (2018), Come and Hug Me (2019), Search WWW (2019), dan My Roommate is A Gumiho (2021).

Untuk mengetahui lebih jauh tentang kehidupan Jang Ki Yong dalam dunia karier dan pendidikan, berikut ini adalah beberapa faktanya.

Antara kuliah dan jadi model

Masa kecil Ki Yong, yang lahir pada Agustus 1992, dihabiskan bersama orangtua dan seorang kakak lelakinya di Ulsan, Korea Selatan. Saat beranjak dewasa, dia mulai tertarik pada dunia fesyen.

Dia memang pandai memotret, tapi juga suka dipotret. Dia pun bercita-cita menjadi seorang model profesional.

Namun, karena bukan berasal dari keluarga yang menggeluti industri hiburan, dia tidak berani mengutarakan minatnya itu kepada keluarga.

Ayahnya adalah tipe orangtua yang lebih mendahulukan pendidikan. Karena itu, selama semester kedua di Ulsan High School, Ki Yong mempersiapkan diri untuk ujian masuk perguruan tinggi.

Di tahun ketiganya, Ki Yong mencoba membahas kemungkinan karier masa depannya dengan kedua orangtuanya. Antara masuk perguruan tinggi atau mengikuti minat dan keterampilan yang dia miliki selama ini.

Baginya, dunia fesyen dan modeling lebih membuat dia bergairah ketimbang duduk di bangku kuliah.

Nekat demi modeling

Sudah bisa ditebak, kedua orangtuanya tidak menyetujui pilihan kariernya. Ki Yong sempat kecewa, namun dia tak patah semangat. Dia tetap mendaftarkan diri dan lulus menjadi mahasiswa di Departemen Akting-Musik Universitas Yong In, Seoul.

Ki Yong, yang kala itu berusia 19 tahun, masih bertekad mengejar mimpi. Dia mengunjungi KPlus (sekarang YGKPlus), namun tidak lolos seleksi untuk bergabung di agensi model ini.

Dia kemudian mencoba peruntungan di agensi yang sama pada tahun berikutnya. Dia mendapat kesempatan untuk berfoto dan ternyata lolos perekrutan sebagai model baru.

Kariernya sebagai model dimulai pada pagelaran busana S/S General Idea Collection Show 2012 selama Seoul Fashion Week. Dari pengalaman itu, Ki Yong, yang sejak kecil dikenal sebagai anak pemalu dan introvert, mendadak memiliki kepercayaan diri yang meningkat sepuluh kali lipat.

Sambil kuliah, dia tetap menunjukkan kesungguhan hatinya pada dunia fesyen dan modeling, hingga akhirnya ayahnya berkata, "Jika kamu benar-benar menyukai dan dapat melakukannya dengan baik, lakukanlah."

Sukses di modeling dan akting

Ki Yong tidak menyia-nyiakan kesempatan ini dan berhasil menunjukkan keseriusannya di dunia modeling dengan menyabet penghargaan sebagai satu dari dua belas Model Rookie yang menjanjikan dari Asosiasi Model Korea, Fashion Model Award di Asia Model Awards 2014, dan Best Dressed Model di Korea's Best Dresser Swan Awards 2015.

Pada 2013, dia masuk dalam video musik The Red Shoes dan Friday yang dinyanyikan IU. Video musik ini sempat menciptakan sensasi dan menarik minat banyak orang.

Beberapa merek perawatan tubuh dan fesyen, seperti Nivea Men, Estee Lauder, dan Lancome, mulai melirik sosok muda ini.

Perannya di serial It's Okay, That's Love (2014) berhasil dia dapatkan tanpa audisi. Di tahun yang sama, dia berperan dalam drama School Girl Detective.

Ki Yong kemudian mengikuti audisi untuk akting di drama yang lebih serius, The Greatest Marriage, dan terpilih. Dia mengalahkankan aktor lain yang dianggap tampil lima kali lebih baik, hanya karena dia lebih cocok dengan peran dan citranya.

Tidak berhenti menimba ilmu di Universitas Yong In, Ki Yong juga kuliah dan menyelesaikan pendidikan model dan akting di Universitas Seokyeong.

Sebagai bintang baru di dunia perfilman, Ki Yong mengidolakan Cha Seung Won, yang sukses di dunia modeling dan akting.

Dalam aktingnya di serial My Sister, Ki Yong menyabet penghargaan Best New Actor di APAN Star Awards 2018. Penghargaan yang sama kembali dia dapatkan di Baeksang Arts Awards 2019 melalui Come and Hug Me.

Now We Are Breaking Up mengambil latar belakang industri fesyen Korea. Drama baru SBS ini berkisah tentang kisah cinta dan putus cinta di dunia romantis.

Drama ini merupakan proyek pertama Song setelah Encounter, serial romantis televisi yang naik daun pada 2018 dibintangi bersama aktor Park Bo-gum.

Now We Are Breaking Up tayang tiap Jumat dan Sabtu di platform Viu. (Ant/OL-1)