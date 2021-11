Meski Pemasukkan Turun Drastis, Eternals Bertahan di Puncak Box Office

SUPERHERO Marvel tidak selamanya bisa mengalahkan gravitasi. Hal itu terbukti setelah Eternals mengalami penurunan pemasukkan terbesar sepanjang sejarah Marvel meski bertahan di puncak Box Office.

Di pekan keduanya di Box Office, Eternals meraup pendapatan sebesar US$27,5 juta, turun dari pendapatannya di pekan pertama yang sebesar US$71 juta.

Disutradarai oleh Chloe Zhao, Eternals menampilkan Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden, dan Gemma Chan sebagai ras aliens yang keluar dari persembunyian mereka di Bumi.

Posisi kedua ditempati film produksi Paramount, Clifford the Big Red Dog, yang meraup pendapatan sebesar US$16,4 juta.

Film adaptasi dari serial buku anak-anak karya Norman Bridwell itu berkisah mengenai petualangan Emily Elizabeth bersama anjing merah besarnya di New York City.

Posisi ketiga ditempati oleh Dune, yang turun satu peringkat dari pekan lalu, dengan raihan US$5,5 juta.

Film yang didasari dari karya klasik Frank Herbert itu berkisah mengenai para penghuni planet padang pasir yang dibintangi oleh Timothee Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, dan Zendaya.

Film terbaru James Bond, No Time To Die, menempati posisi keempat dengan raihan US$4,6 juta.

Film ini merupakan penampilan terakhir Daniel Craig sebagai agen 007.

Posisi kelima ditempati film superhero lainnya, Venom: Let There Be Carnage. Film yang dibintangi Tom Hardy dan Michelle Williams ini meraup pendapatan sebesar US$4 juta. (AFP/OL-1)