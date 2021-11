Serial And Just Like That... akan Tayang di HBO Go pada 9 Desember

SERIAL sepuluh episode And Just Like That…, dari executive producer Michael Patrick King, akan tayang berbarengan waktunya dengan di Amerika Serikat (AS) dua episode pada 9 Desember hanya di HBO GO. Delapan episode berikutnya akan hadir setiap Kamis.

And Just Like That…, babak baru dari serial HBO, Sex and the City, dari executive producer Michael Patrick King, berkisah tentang Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon), dan Charlotte (Kristin Davis) ketika menjalani rumitnya realitas kehidupan dan pertemanan pada saat mereka berusia 30-an hingga usia 50-an.

Serial ini juga menghadirkan pemain yang pernah muncul sebelumnya seperti Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson, dan Evan Handler.

Hadir executive producer Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon, Julie Rottenberg, Elisa Zuritsky, John Melfi dan Michael Patrick King. Para penulis seperti King, Samantha Irby, Rachna Fruchbom, Keli Goff, Julie Rottenberg dan Elisa Zuritsky.

Serial HBO Sex and the City diciptakan oleh Darren Star diambil dari buku Sex and the City karya Candace Bushnell. (RO/OL-1)