Gandeng Ariel Nayaka, Noui Beri Sentuhan Rap untuk Reverie

PENYANYI Noui memberi sentuhan baru pada lagunya Reverie dengan menggandeng penyanyi rap Ariel Nayaka.

Kolaborasi itu menariknya dilakukan secara virtual dan dari jarak jauh karena saat ini Noui tinggal di Singapura sementara Ariel berada di Jakarta.

"Sangat senang Nayaka benar-benar mengubah seluruh mood untuk musik di lagu Reverie ini menjadi lebih hidup", kata Noui dalam keterangan tertulis, Jumat (12/11).

Noui ingin membawa musiknya ke gaya yang berbeda untuk meningkatkan kesadaran dan membangkitkan perasaan saat pendengarnya merenungkan melalui musik serta liriknya.

Ia ingin menginspirasi dan mendorong orang untuk menghargai setiap momen dalam hidup melalui nada juga melodi yang diramunya.

Bagi Ariel Nayaka, kolaborasinya bersama Noui menjadi kolaborasi yang berkesan karena keduanya memiliki pengalaman yang sama lewat lagu Reverie.

Perpaduan suara Noui yang lembut dengan rap dinilai oleh Nayaka sangat layak untuk penggemar musik.

"Saya sangat senang melengkapi esensi gelap dari musik. Kolaborasi ini menjadi salah satu kolaborasi favorit saya tahun ini dan saya tidak sabar mendengarkannya ke semua orang", kata Nayaka.

Sebelumnya, Noui baru saja merilis single berjudul Reverie pada 29 Oktober. Lagu itu bercerita tentang seorang anak yang diabaikan dan disalahpahami, dan takut membawa esensi sejatinya ke masa dewasa.

Hal itu mempengaruhi hubungan interpersonalnya, dia berpikir orang akan meninggalkannya ketika dia mengungkapkan pemikiran dan perasaannya.

Dia menyanyikan curahan hatinya tentang ingatan masa kecilnya, trauma masa kecilnya yang dia alami yang memengaruhi hubungan interpersonalnya di masa dewasa, hubungan apa pun.

Versi baru, Reverie (The Sweeter It Is) memberi para pendengar vibe yang berbeda tetapi tetap memiliki cerita yang sama, dengan nada hip - hop yang diberikan Nayaka.

Nayaka dalam rap-nya menceritakan kisah tentang trauma masa kecilnya dan memori, dan taburan beberapa vokal di seluruh lagu membuat lagu terasa lebih dalam.

Reverie (The Sweeter It Is) akan memberikan warna baru bagi Noui. Lagu melankolis yang gelap namun pas untuk bersantai, lagu yang sempurna untuk didengarkan untuk malam-malam tanpa tidur dan saat-saat merenung saat Anda tenggelam dalam pikiran Anda.

Reverie (The Sweeter It Is) dirilis pada 12 November 2021 di semua Platform Streaming Digital, dan video liriknya tersedia Saluran YouTube Resmi Noui. (Ant/OL-1)