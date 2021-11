Nu'est Berencana Kembali Gelar Konser Langsung

GRUP K-pop Nu'est akan menyelenggarakan konser selama tiga hari dan tampil langsung di depan para penggemar mereka untuk pertama kalinya dalam lebih dari 2,5 tahun.

Agensinya Pledis Entertainment mengumumkan, konser bertajuk The Black itu dijadwalkan berlangsung pada 26-28 November di Jamsil Indoor Stadium, Seoul selatan.

Seperti dikutip dari The Korea Herald, Kamis (11/11), nama Black diambil dari salah satu lagu dari album penuh kedua Nu'est yang berjudul Romanticize.

Seperti lirik lagunya, pertunjukan langsung nanti akan merangkum semua warna dan pesona berbeda dari grup.

Nu'est juga berencana menampilkan lagu-lagu yang belum pernah mereka hadirkan kepada penggemar sebelumnya.

Pemimpin grup, JR, beberapa waktu lalu, muncul dalam drama televisi, sementara Baekho berpartisipasi dalam pembuatan soundtrack untuk drama Now, We Are Breaking Up, yang menampilkan Song Hyekyo.

Personel Nu'est lainnya, yakni Ren, belum lama ini, menyelesaikan pertunjukan musikal berjudul Hedwig di Seoul. (Ant/OL-1)