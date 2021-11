Levi's Gandeng Penyanyi dan Penulis Lagu Khalid

MUSIK punya kekuatan untuk menginspirasi, menciptakan kreativitas, dan terpenting dapat mempersatukan para musisi-musisi muda generasi muda. Sejak 2015, Levi's telah bermitra dengan sejumlah artis dan mitra lokal di seluruh dunia untuk terus mengembangkan Music Project. Ini merupakan inisiatif menghadirkan pendidikan musik kepada generasi muda melalui program berbasis komunitas yang dikumpulkan dalam platform bernama Discord.

Tahun ini Levi's Music Project menggandeng Khalid penyanyi asal Amerika Serikat yang naik daun setelah merilis debut album studionya American Teen (2017). Di Indonesia, Levi's menggandeng band anak muda yang mewakili generasi Z Reality Club dan Kiki Aulia Ucup, sosok di balik keberhasilan penyelenggaraan beberapa event musik bergengsi di Tanah Air seperti Syncronize.

Reality Club mencuri perhatian publik sebagai band yang dipimpin oleh satu-satunya anggota perempuannya. Dia ialah Fathia atau akrab dipanggil Chia, sosok yang juga dikenal sebagai influencer dengan lebih dari 448K follower di Instagram. Adapun Kiki Aulia Ucup sudah dikenal luas memiliki pengaruh yang besar di industri musik Indonesia dengan jejaring yang luas sehingga didapuk sebagai salah satu mentor di Levi's Music Project 2021.

"Levi's senantiasa berkomitmen mendukung talenta-talenta muda potensial di industri musik untuk meraih impiannya baik di tingkat dunia maupun masing-masing negara. Setelah empat tahun #supportmusic berkiprah melalui Levi's Band Hunt, tahun ini program musik kami akan bernaung di bawah inisiatif global, yaitu Levi's Music Project. Kami sangat antusias menghadirkan Levi's Music Project 2021 di Indonesia bersama musikus muda berbakat Reality Club dan figur berpengaruh di industri musik Indonesia Kiki Aulia Ucup. Bersama Levi's kita akan mendukung dan mendorong kiprah anak muda melalui pendidikan musik dan kolaborasi," kata Adhita Idris, Country Head Marketing PT Levi Strauss Indonesia, dalam keterangan resmi, Jumat (12/11).

Saat ini Levi's Indonesia telah memilih enam finalis yaitu Good Ol' Dreams (@goodoldreams), VEEY (@purple_crxyons), Azimah Fada (@Azzfdd), Contemporary Art (@carttheband), Guernica Club (@guernica.club), dan VIEVV (@vievvmusic). "Salah satu dari finalis-finalis di atas akan dipilih untuk mendapatkan mentoring agar mereka bisa terus berkiprah di industri musik, dan akan berkesempatan tampil bersama Reality Club di Levi's Music Project YouTube channel global," tambah Adhita.

Di Amerika Serikat, musikus Khalid memboyong Levi's Music Project 2021 ke kampung halamannya di El Paso, Texas, tempat Khalid mengasah suara dan minatnya di dunia musik. Levi's juga berkolaborasi dengan lembaga non-profit The Great Khalid Foundation yang didirikan oleh Khalid untuk memberikan kejutan kepada talenta lokal di El Paso, melalui komunitas Boys & Girls Club (B.G.E.P.) dengan datang langsung ke lokasi dan meluncurkan studio musik baru yang dilengkapi dengan tablet, software musik, headphone, berbagai instrumen, serta perlengkapan terbaik dan paling canggih. Selain itu, siswa seni musik di El Paso akan mengikuti kursus produksi musik digital yang berlangsung selama empat minggu dan menghadirkan produser/pengajar dari Stax Music Academy via Discord dan syuting video musik.

Khalid mengatakan hari-hari yang dijalaninya di El Paso dan kesempatan emas yang diberikan oleh B.G.E.P. pada masa-masa awal kariernya merupakan hal yang sangat berharga. "Di sini saya menciptakan lagu-lagu yang kelak mengubah hidup saya," kata Khalid saat berbicara tentang single hit Location yang pernah nongkrong di tangga lagu Billboard. Lagu ini ditulis di studio di sesi Behind the Stage dan direkam untuk Levi's Music Project. Dengan partisipasi ini, Khalid berharap bisa berbagi dan menyediakan sumber informasi dan pengalaman yang dibutuhkan para musisi muda berbakat untuk mencapai impian mereka.

Khalid juga menantang para musisi muda untuk meremix singlenya yang populer, Better, dan mendorong mereka menciptakan hits versinya sendiri. Khalayak di Discord juga akan disuguhi program eksklusif lain seperti pelatihan dengan masukan-masukan yang disampaikan langsung, kesempatan untuk berada di studio bersama Khalid yang akan bertindak langsung sebagai sound engineer, dan menikmati pengalaman Behind the Stage juga bersama Khalid. Puncaknya yaitu pembuatan video musik hasil kolaborasi dari musisi-musisi papan atas di dunia serta menampilkan karya Better Remix Challenge terbaik dan pengambilan gambar oleh Boys & Girls Club di El Paso. Konten dengan durasi lengkap akan tersedia di kanal YouTube Levi's® agar siapapun bisa menikmati dan melihat kegiatan yang dilakukan oleh Khalid.

Di bulan ini, Khalid dan 15 musisi serta artis papan atas dari seluruh dunia, termasuk penyanyi/pencipta lagu asal Malaysia Yuna dan Mabel akan mengawali Levi's® Music Project UK, berkolaborasi untuk meluncurkan komunitas pendidikan bernama Always-Live di platform streaming Discord. Sebagai yang pertama dan satu-satunya, server Levi's Music Project di Discord akan memberikan akses penuh kepada khalayak dari seluruh dunia untuk menikmati Levi's Music Project 2021 menampilkan berbagai konten yang inspiratif dan mengikuti pelatihan eksklusif.

Untuk kali pertama, Levi's Music Project bermitra dengan platform streaming Discord agar program ini dapat diakses oleh lebih banyak khalayak baru di seluruh dunia. Sejak diluncurkan pada 2015, Discord dengan cepat menjadi salah satu tempat favorit berbagai kalangan untuk berkumpul dan berkomunikasi secara online. Sebuah semangat inovasi, dibagikan oleh Levi's, membuka peluang platform, menjadikan kolaborasi ini sebagai peluang besar bagi Levi's untuk menyediakan akses yang belum pernah ada ke pendidikan musik melalui Music Project. Konten Levi's Music Project bersama Khalid diluncurkan pada 3 November 2021 sekaligus menandai peluncurannya hingga 2022 di Levi's Discord Server dan Levi's YouTube. (RO/OL-14)