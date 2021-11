Sutradara Thailand Ingin Gandeng Joko Anwar untuk Buat Film Horror

SUTRADARA asal Thailand, Banjong Pisanthanakun, yang dikenal lewat film The Medium, mengaku pernah terpikir untuk berkolaborasi dengan sineas Joko Anwar dalam penggarapan film horor.

Menurut pria yang juga menyutradarai film Pee Mak (2013) itu, kolaborasinya dengan Joko Anwar akan menghasilkan film dengan nuansa horor yang kuat.

"Saya pernah ngomong-ngomong dengan Joko Anwar bahwa kolaborasi Indonesia dan Thailand bakal menghasilkan film horor hardcore, strong. Tapi, itu masih dalam tahap pemikiran ya. Belum diconfirm," kata dia dalam The Medium Virtual Interview bersama awak media di Indonesia, Rabu (10/11).

Baca juga: Eternals: Debut yang tidak Mulus, tapi Tetap Mengasyikkan

Ketika ditanya mengenai industri perfilman horor di Indonesia, Banjong termasuk sosok yang berpandangan positif.

Dia lalu memuji film horor yang salah satunya dibuat Joko Anwar yakni Impetigore atau dikenal sebagai Perempuan Tanah Jahanam.

"Horor Indonesia itu maju sekali. Saya teman Joko Anwar, pernah menonton film Impetigore di bioskop Thailand. Itu film yang bagus dan untuk kategori horor, Asia Tenggara nomor satu di dunia," ujar dia.

Melalui The Medium, Banjong berkolaborasi dengan sutradara asal Korea Selatan (Korsel), Na Hong-jin, yang pernah berpartisipasi dalam penggarapan sederet film ternama seperti The Wailing, The Chaser, dan The Yellow Sea.

The Medium berkisah tentang praktik perdukunan. Seorang dukun di wilayah Isan, Thailand menyadari keponakannya kesurupan sosok mahluk gaib yang tampaknya tidak begitu baik hati.

Ini menjadi film Thailand pertama yang mengantongi pendapatan lebih dari 470.000 penonton di Indonesia.

The Medium tercatat mengungguli layar Indonesia dengan hampir 1.500 layar dan 29% showtime seluruh Indonesia. (Ant/OL-1)