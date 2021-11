Penyanyi Kamboja Ton Chan Seyma Rilis Lagu di TikTok

TON Chan Seyma, penyanyi muda dari Kamboja, baru saja merilis lagu terbarunya berjudul Are You Ok?. Baru dirilis resmi beberapa hari ini di TikTok, lagu itu langsung meroket popularitasnya.

Lagu menampilkan melodi dan lirik yang digubah oleh taipan realestat Kamboja, Leng Navatra, pemilik Galaxy Navatra yang merupakan produser lagu Are You OK. Lagu pop modern yang earcatchy ini ditulis dalam bahasa Inggris oleh Heng Loong dan komposer oleh Tempo Tris serta disutradarai oleh Rawyer, Jeudy, dan Run Sokheng.

Ton Chan Seyma berasal dari Khmer, Kamboja, dan merupakan konten kreator yang populer di TikTok. Sampai saat ini, followers Chan Seyma di TikTok mencapai 3 juta dengan 652 video pendek telah ditayangkan di platform yang sedang mendunia ini. Kebanyakan video Chan Seyma berasal dari Other, yang telah merebut hati banyak sekali followers. Saat ini, Chan Seyma meraih posisi 6.289 di TikTok Global dan nomor satu di TikTok Khmer. Di YouTube, raihan lagu Are You OK sudah dilihat 22 juta views dan dapat dilihat di https://youtu.be/kaIZnQrgASU.

Ton Chan Seyma dikenal publik Kamboja sebagai pribadi yang ceria dan optimistis. Meski masih muda, pemikirannya sudah jauh ke depan. "Aku tak mau mengalahkan siapa pun, hanya ingin mengalahkan diriku sendiri. Aku tak akan pernah mau menyerah, meski tubuhku sangat lelah. Aku terus-terusan berpikir, aku belum meraih tujuanku, aku tak boleh beristirahat," ucap Chan Seyma dalam keterangan resmi, Rabu (10/11).

Ia memiliki keyakinan kuat di dalam dirinya, meski berasal dari negeri kecil di Asia Tenggara, bahwa sukses bisa diraih asalkan ia tetap berdiri tegak, apapun halangan yang ada di depan mata. "Jangan pernah menyerah kepada impian-impianmu. Apapun yang terjadi dalam hidupmu," tambah Chan Seyma. (OL-14)