Penuhi Janji, Cheat Codes Rilis Album Hellraisers Part II

TRIO musisi asal Los Angeles, yang tergabung dalam Cheat Code, menepati janji mereka untuk merilis album baru bertajuk Hellraisers Part II : Hurricane, yang menjadi perpaduan dari genre pop dan rock yang ciamik.

Album itu mencakup lagu lagu bersama Travis Barker, Tyson Ritter, Bring Me the Horizon, All Time Low, All American Rejects, Blackbear, dan Trippie Redd.

"Kami selalu ingin bisa bereksperimen, mencoba berbagai cara untuk bisa menggabungkan berbagai jenis musik. Album kedua ini menjadi cara kami mencoba sesuatu baru. Sesuatu yang membawa kami kembali bermula yaitu saat masih anak- anak," kata Cheat Codes dalam keterangan resmi, Rabu (10/11).

Trio yang dikenal lewat lagunya bersama Demi Lovato, No Promises, itu menyiapkan 13 lagu pada album kedua mereka.

Lagu- lagu itu diharapkan dapat mengisi kerinduan bagi para penggemar mereka yang telah menantikan album baru Cheat Codes.

Sebelumnya, pada Mei 2021, Cheat Codes merilis album Hellraisers Pt. I.

Album itu terdiri tiga bagian yang berbeda- beda seakan mengisahkan perjalanan setiap anggota yang unik dan menggambarkan gaya hidup mereka yang ceria dan penuh petualangan.

Bagian pertama akan difokuskan pada Trevor yang menggambarkan genre pop, sementara di bagian kedua KEVI akan menunjukan sentuhan Hip Hop-nya, sementara di bagian akhir Matthew akan menunjukan kepiawaiannya meramu dance music.

Adapun single utama Lean On Me (ft. Tinashe), sangatlah dinanti bersama dengan lagu lainnya seperti Stay (feat. Bryce Vine), Do It All Over (ft. Marc E. Bassy), dan Hate You + Love You (ft. AJ Mitchell).

Kepiawaian Cheat Codes sebagai musisi telah diakui Rolling Stone, Paper, Time, Billboard, dan lainnya.

Ketiga musisi ini bahkan pernah tampil di acara The Tonight Show Starring Jimmy Fallon dan Jimmy Kimmel LIVE! dengan penampilan yang menakjubkan. (Ant/OL-1)