Falcon Pictures Remake Film Korea, My Sassy Girl

Setelah usai meremake film Korea Miracle In Cell No 7, Falcon Pictures kembali meremake salah satu film terbaik negeri gingseng tersebut, berjudul My Sassy Girl. Film besutan sutradara Jae Young Kwak ini, merupakan film Korea Selatan yan mendunia. Film bergenre komedi romantis ini, bahkan ditasbihkan sebagai salah satu film terbaik rilisan negara tersebut.

Produser Falcon Pictures, Frederica mengungkapkan rasa bersyukur, ditengah badai pandemi Covid 19, Falcon Pictures tetap bisa produksi film-film berkualitas." Puji Tuhan, bisa meremake salah satu film terbaik asal Korea seperti My Sassy Girl membuat terpacu untuk lebih semangat lagi menghadirkan film-film berkualitas," ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Fajar Bustomi yang dipercaya menyutradarai remake film My Sassy Girl." Alhamdulillah, kembali dipercaya Falcon Pictures untuk mengadaptasi film My Sassy Girl, yang di Korea sangat sukses. Mudah-mudahan semua prosesnya bisa berjalan lancar. Mohon doanya," ujar Fajar.

Jefri Nichol yang menjadi bagian dalam film My Sassy Girl juga mengaku senang." Awal pertama ditawari dan membaca skenarionya, saya sudah merasa sangat cocok. Karena film aslinya sangat terkenal di Korea, saya berharap versi remake ini juga bisa sukses di Indonesia," ungkapnya.

Lawan main Jefri Nichol, Tiara Andini justru merasa tidak percaya, diawal karier dunia film, dirinya beradu akting dengan aktor sekelas Jefri Nichol." Pastinya amat sangat berkesan, karena ini film perdana aku, aku bisa beradu akting dengan Jefri Nichol, buat aktu terharu, diam-diam suka nangis sendiri, merasa tidak percaya karena ini film layar lebar nih, jadi secara tidak langsung tanggung jawabnya lebih besar juga kan. Dan pengalaman baru juga buat aku dan pastinya membuat aku lebih semangat lagi kedepannya untuk berkarya bukan hanya dibidang tarik suara tapi juga dibidang perfilman aku mau belajar," ujar, runner up ajang Indonesian Idol musim kesepuluh ini.

Film remake My Sassy Girl direncanakan akan tayang di bioskop Indonesia. (OL-12)