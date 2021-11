Kim Jong Kook, HaHa, dan Ji Suk Jin Dipastikan Hadir di Running Man Versi Baru

PADA Kamis (4/11), Disney+ mengumumkan mereka akan menghadirkan acara variety "Running Man: The One Have Fun is Above The One Running" pada akhir tahun ini.

Tiga anggota asli Running Man, yaitu Kim Jong Kook, HaHa, dan Ji Suk Jin, akan muncul dengan berbagai tamu dan membawa hiburan baru dengan tema unik dan pencarian lanjutan yang belum pernah ada sebelumnya.

Ini merupakan spinoff pertama dari variety populer produksi SBS Running Man.

Para penggemar dapat mengharapkan ide-ide tak terduga dan tema cerdik yang mendorong batas-batas acara sebelumnya. (OL-1)