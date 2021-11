Akhirat: A Love Story akan Hadir di Bioskop Mulai 2 Desember 2021

BASE Entertainment bersama Studio Antelope mengumumkan film Akhirat: A Love Story, karya Jason Iskandar, akan tayang di bioskop mulai 2 Desember 2021.

"I think film ini nice to close the year. Maksudnya tuh Desember bulan yang pas, bulan yang reflektif. Jadi mari kita buka dengan fantacy romance yang membuat stimulus untuk kita reflektif gitu," ujar produser dari BASE Entertainment Shanty Harmayn saat diskusi daring, Selasa (2/11).

Film yang dibintangi Adipati Dolken dan Della Dartyan tersebut merupakan film debut panjang pertama dari Jason Iskandar.

Sebelumnya, Jason diketahui telah banyak menggarap berbagai film-film pendek.

Melalui karyanya kali ini, Jason mencoba menggambarkan kisah fantasi romansa tentang sepasang manusia yang berbeda keyakinan yang dihadapkan pada pilihan.

"Ada berapa banyak pasangan yang harus berkorban hanya karena beda keyakinan? Kemudian saya berandai-andai, bagaimana jika ada kesempatan untuk cinta mereka di sebuah dunia fantasi? Keputusan apa yang akan kita buat?" jelas Jason.

"Sepanjang proses pengembangan cerita, saya menanyakan pertanyaan ini ke beberapa teman yang menjalani hubungan beda keyakinan, dan jawaban-jawaban mereka menjadi insight berharga untuk proses kreatif Akhirat: A Love Story," tambahnya.

Tidak hanya menggambarkan perbedaan keyakinan, Jason juga berusaha mengajak penonton untuk melihat penggambaran dunia yang berbeda. Dia memberikan representasinya sendiri mengenai alam setelah kematian.

"Sebab cerita fantasi selalu mengajak kita berkaca. Saya rasa kekuatan cinta fantasi adalah membawa penonton ke dalam situasi yang tidak familiar, lalu mengajak mereka berpikir apa yang akan mereka lakukan jika mereka berada di situasi itu?" kata Jason.

Film Akhirat: A Love Story merupakan produksi BASE Entertainment bersama dengan Studio Entelope.

Selain dibintangi Adipati Dolken dan Della Dartyan, film ini juga menampilkan Windy Apsari, Agnes Naomi, Tubagus Ali, Ravil Prasetya dan Farhan Rasyid. (Ant/OL-1)