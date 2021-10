Dune Bertahan di Puncak Box Office

MESKI mengalami penurunan pendapatan, Dune sukses bertahan di puncak Box Office Amerika Utara dengan raihan US$15,5 juta.

Film keluaran Warner Bros itu mengalami penurunan 62% dari raihan mereka di pekan pertama namun tetap lebih unggul dari film-film lain.

Dibintangi oleh Timothee Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya, dan Oscar Isaac, Dune berkisah mengenai sebuah keluarga yang berusaha bertahan hidup di planet padang pasir yang dihuni monster cacing pasir.

Akhir pekan Halloween memang biasanya kurang apik bagi perfilman karena warga biasanya lebih memilih pergi ke pesta kostum ketimbang ke bioskop.

Posisi kedua di Box Office ditempati oleh Halloween Kills yang meraup pendapatan sebesar US$8,5 juta.

Film lanjutan dari Halloween keluaran 2018 itu kembali dibintangi oleh Jamie Lee Curtis,

Posisi ketiga ditempati film terbaru James Bond, No Time To Die, yang meraup pendapatan sebesar US$7,8 juta, Film ini merupakan penampilan terakhir Daniel Craig sebagai agen 007.

Menduduki tempat keempat adalah film aniem My Hero Academia: World Heroes Mission, yang meraup pendapatan sebesar US$6,4 juta. Film ini merupakan lanjutan dari film My Hero Academia: Heroes Rising.

Adapun posisi kelima ditempati film superhero keluaran Sony, Venom: Let There Be Carnage yang meraup pendapatan sebesar US$5,8 juta. Film ini dibintangi oleh Tom Hardy. (AFP/OL-1)