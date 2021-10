Doyoung NCT 127 Mengaku Pilih Tonton Street Woman Fighter Ketimbang Drama Kakaknya

PERSONEL NCT 127 Doyoung mengaku memilih menonton Street Woman Fighter ketimbang menonton drama Lovers of the Red Sky, yang dibintangi kakaknya, Gong Myung.

Pada Rabu (27/10), NCT 127 menjadi bintang tamu di acara radio SBS FM Power 'The Time of Choi Hwa Jung's Power'. Di acara itu, Doyoung ditanya apakah dirinya sedang menonton kakaknya sekaligus aktor Gong Myung dalam drama Korea, Lovers of the Red Sky.

Saat itu, Doyoung tertawa dan menjawab, "Sejujurnya, aku tidak menontonnya."

Baca juga: Single Ketiga Secret Number Bernuansa Retro

Doyoung melanjutkan, "Awalnya aku menontonnya, tapi drama itu berbarengan dengan Street Woman Fighter. Aku sedang menonton Street Woman Fighter. Jadi, aku memilih menonton Street Woman Fighter. Sekarang, aku berencana melanjutkan nonton Lovers in the Red Sky."

DJ Choi Hwa Jung kemudian berkomentar, "Orangtuamu pasti senang memiliki dua selebritas di rumah."

Doyoung menjawab, “Mereka sangat senang. Seperti ayah dan ibu saya, saya ingin berinvestasi pada anak-anak saya untuk hidup nyaman di masa depan." (OL-1)