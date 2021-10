Voice of Baceprot akan Gelar Tur Eropa

VOICE of Baceprot (VoB), band metal yang terdiri dari Widi Rahmawati (bassist), Firda Kurnia (vokalis, gitaris), dan Euis Siti Aisah (drummer) akan melakoni tur Eropa.

Dalam poster yang diunggah di akun media sosial VoB, tur bertajuk Fight Dream Believe itu akan menyambangi Belanda, Belgia, Prancis, dan Swiss. Tur itu akan berlangsung mulai 28 November 2021 hingga 10 Desember 2021.

Tur itu merupakan rangkaian dari promo single terbaru VoB yang bertajuk God, Allow Me (Please) to Play Music.

Di Prancis, VoB juga akan tampil di festival musik Les Trans Musicales yang digelar di Kota Rennes.

"Sudah menjadi mimpi seumur hidup bagi kami untuk tampil di luar negeri, terutama di Eropa. Jadi, memulai di tur ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan bagi kami!" tukas Sitti, drummer VoB, dalam keterangan pers, Rabu (27/10).

Kabar baik itu menyusul kabar membanggakan bahwa VoB akan tampil di festival musik metal terbesar di dunia, Wacken, pada Agustus 2022.

Di Festival Wacken, VoB akan tampil di antara para band besar dunia, seperti Slipknot, Limp Bizkit, dan Judas Priest.

Secara garis besar, VoB menyuarakan tentang kemanusiaan. Termasuk perihal hak asasi, kesetaraan, dan cita-cita akan kebebasan berekspresi dan berpendapat.

VoB sendiri cukup menarik perhatian dunia. Beberapa kali para musisi dunia merespons aksi musik mereka.

Salah satunya adalah pentolan Rage Against The Machine, Tom Morello. Dalam sebuah wawancara eksklusif, beberapa waktu lalu, Morello terang-terangan memuji VoB.

"Band itu sangat bagus sangat menginspirasi. Itulah spirit rock & roll di mana tidak ada batasan, dalam hal gender, agama, negara, sangat jelas roll & roll adalah bahasa internasional," kata Morello.

Lebih lanjut, Morello memberi pesan pada anak muda yang tengah merintis karier di dunia musik untuk tetap yakin dengan apa yang mereka lakukan. Dalam hal ini, VoB, menurut Morello adalah contoh yang tepat.

"Jika ada saran untuk musisi muda itu adalah cukup lakukan yang ingin dilakukan. bermainlah dari hati, industri rekaman sudah beda dari sebelumnya jadi saya pikir satu-satunya ukuran kesuksesan adalah bermain musik yang Anda cintai dan Anda percaya dan tiga perempuan itu pastinya sangat melakukannya."

Dalam wawancara itu, Morello diberi tahu tentang rencana VoB tampil di ajang festival musik metal terbesar dunia, Wacken Open Air, pada 2022. Menanggapi hal itu, Morello lantas berkelakar bahwa dirinya enggan tampil setelah penampilan VoB jika diundang ke sebuah festival yang sama.

"Wow, luar biasa mereka akan mencuri perhatian di festival itu, saya tidak akan mau bermain sehabis mereka," pungkas Morello. (OL-1)