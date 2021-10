Hayley Williams Terkejut Banyak Orang Jadi Dirinya untuk Halloween

PENAMPILAN Hayley Williams di atas panggung dan di video musik Paramore selama bertahun-tahun telah menjadi ikon tersendiri. Jadi, masuk akal jika, saat Halloween, penggemar sering meniru penampilannya untuk kostum mereka.

Menurut Williams dan penata rambut lamanya Brian O'Connor, hal itu sangat keren dan agak tidak nyata melihat orang melakukannya dari tahun ke tahun.

"Ini sangat gila yang pernah dimulai di tempat pertama untuk sampai ke titik di mana orang akan melakukannya untuk Halloween," kata Williams. "Saya dapat mengingatnya saat memulai — hanya sedang tur, melihat ke kerumunan, dan berkata, 'Oh, itu gaya rambut saya!'"

Dan bukan hanya penggemar yang meniru penampilan Paramore di Halloween. Menurut Williams, setidaknya satu perusahaan kostum juga memilikinya.

"Salah satu kenangan paling gila bagi saya terkait dengan orang-orang yang meniru penampilan yang telah kami lakukan adalah berjalan ke toko Halloween di suatu tempat dalam tur dan hanya ada wig yang disebut 'Emo Angsty Girl' atau 'Emo Angsty Teenager' - sesuatu seperti itu, " dia berkata.

O'Connor - yang bertanggung jawab untuk menciptakan banyak penampilan menonjol Williams - mengatakan kepada Insider bahwa "mengejutkan" untuk melihat itu terjadi, tetapi "dengan cara yang baik."

Hayley Williams sangat tidak menyangka akan menjadi fenomenal untuk Halloween.

"Bahkan tidak hanya pada Halloween," katanya. "Ketika kami berada di pertunjukan, kami melihat orang-orang menirunya - air mata berkilauan 'After Laughter', atau rambut 'Still Into You'. Saya punya banyak orang yang mengatakan bahwa saya adalah alasan mereka pergi ke tata rias. sekolah atau mereka akhirnya merias wajah atau keduanya, dan itu jauh melampaui apa yang pernah saya minta." (OL-1)