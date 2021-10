Bayu Risa Gandeng Barry Likumahuwa di Lagu No Longer

PENYANYI asal Jakarta, Bayu Risa, kembali dengan karya terbarunya yang berjudul No Longer, dan mengajak pemain bass legendaris Indonesia, Barry Likumahuwa.

Single terbaru Bayu itu merupakan susulan dari Dan Ku Berlalu, yang merupakan hasil kolaborasi bersama Patricia Schuldtz, yang dirilis Bayu sebelumnya.

Kedua lagu ini menjadi penanda era terbarunya yang nanti akan dirangkum dalam sebuah album yang akan dirilis tahun depan.

"No Longer bercerita tentang betapa pentingnya seseorang untuk lahir sebagai manusia baru, meninggalkan semua orang yang membuat diri kita terpuruk, hal-hal yang membuat stress dan overthinking, dan belajar mengubah mindset yang baru," kata Bayu melalui keterangan resmi, Rabu (27/10).

Lewat lagu itu, Bayu ingin mengajak para pendengar untuk bisa mencoba melepaskan kebiasaan-kebiasaan buruk yang lama, cara pikir yang lama, dan lingkungan negatif.

"Dengan melepaskan itu semua, tentu kita akan merasa lebih hidup," kata Bayu.

Dibantu oleh produser Yosua Gian, di lagu itu, mereka berusaha mengeksplorasi beberapa elemen musikal yang menjadi ciri khas musik pop-electro serta menggabungkan elemennya dengan sentuhan funk dan soul.

Selain bersama Yosua Gian, Bayu juga dibantu Dennis Nussy sebagai vocal arranger untuk menonjolkan karakter vokal Bayu yang khas.

Video musik dari No Longer juga telah dirilis oleh Bayu Risa. Mengambil konsep Bright as The Sun, Bayu Risa memberikan konsep yang berbeda dari video-video sebelumnya yang selalu bertema dark secara visual.

Dalam lagu itu, Bayu juga menghadirkan beberapa kegiatan outdoor yang dia sukai, di antaranya tennis, pantai, berenang dan mengendarai Vespa. Tentu ini menampilkan sebuah sisi yang lebih berwarna dan menyenangkan.

Video musiknya disutradarai Bona Soetirto, fotografer oleh Daniel Sheperd Nggebu, serta dibantu oleh tim kreatif Riyan Berlian, serta Andi Araa. Video musik No Longer sudah bisa ditonton di kanal Youtube Bayu Risa.

No Longer juga sudah tersedia di layanan musik digital di Indonesia. (Ant/OL-1)