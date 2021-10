Iko Uwais Jadi Penjahat di The Expendables 4

AKTOR Iko Uwais akan berperan sebagai penjahat di film The Expendables 4. Hal itu dilansir Deadline, Rabu (27/10).

Iko akan bergabung dengan bintang-bintang lainnya seperti Jason Statham, Sylvester Stallone, Dolph Lundgren, dan Randy Couture.

Selain itu, ada juga Megan Fox, Curtis '50 Cent' Jackson, Jacob Scipio, dan Andy Garcia.

Baca juga: Abidzar Selalu Buka-Bukaan dengan Ibunda

Meski detail cerita masih dirahasiakan, The Expendables 4 akan fokus pada sekelompok tentara bayaran veteran.

Iko sendiri berperan sebagai mantan perwira militer yang menjadi pedagang senjata dan memiliki tentara pribadi.

Spencer Cohen akan menulis naskah dan mendapat revisi dari Max Adams and John Joseph Connolly. Statham juga menjadi produser bersama Kevin King Templeton serta Les Weldon dari Millennium, Yariv Lerner, Jeffrey Greenstein, dan Jonathan Yunger.

Iko mulai dikenal dunia internasional sejak perannya dalam The Raid, yang dirilis pada 2011.

Dia baru-baru ini membintangi Snake Eyes dari Paramount dan selanjutnya akan terlihat dalam film Netflix Fists Full of Vengeance sebagai pemain dan produser eksekutif.

Iko juga sebelumnya membintangi dan menjadi produser eksekutif untuk serial The Wu Assassins. Kredit lainnya termasuk Stuber, Mile 22, dan Night Comes for Us. (Ant/OL-1)