Shang-Chi akan Ramaikan Disney+ Hotstar Day

SEJUMLAH konten hiburan dari Disney akan hadir pada Disney+ Hotstar Day, yang jatuh pada 12 November 2021.

Sebagai bagian dari perayaan spesial ini, pelanggan Disney+ Hotstar di Indonesia dapat bergabung dengan para penggemar di seluruh dunia untuk menikmati ragam konten terbaru dari seluruh brand ikonik yang tersedia di Disney+ Hotstar mulai dari Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, dan Star untuk pasar internasional.

Para penggemar juga dapat menyaksikan tayangan khusus berupa cuplikan spesial dari konten menarik lainnya yang akan segera hadir di Disney+ Hotstar.

Selain itu, Disney+ juga akan terus mengembangkan layanannya dan menyapa lebih banyak penggemar melalui ekspansi ke beberapa negara baru di Asia Pasifik mulai 12 November.

Ada pun konten hiburan yang akan tersedia di Disney+ Hotstar Day, di antaranya adalah pemutaran perdana film Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings, film petualangan keluarga Jungle Cruise, dan film Disney+ Original Home Sweet Home Alone, yang merupakan versi terbaru dari franchise film bertema liburan yang sangat populer.

Selanjutnya, ada serial pendek original dari Walt Disney Animation Studios berjudul Olaf Presents, yang menampilkan manusia salju kesayangan penonton dari film Frozen, yang akan menceritakan beberapa kisah klasik Disney.

Ada juga film animasi pendek Ciao Alberto dari Pixar, yang akan menghadirkan karakter dari film animasi sukses pada musim panas lalu, Luca, dan film pendek dari The Simpsons, sebagai bentuk tribut kepada jajaran brand ikonik milik Disney+.

Pengguna juga bisa menyaksikan lima episode pertama dari musim kedua The World According to Jeff Goldblum dari National Geographic.

Ada tayangan spesial untuk merayakan asal-usul dan cerita ikonik dari Boba Fett, sang bounty hunter legendaris dari Star Wars.

Selain itu, hadir pula tayangan spesial untuk memperingati Marvel Cinematic Universe (MCU) di Disney+ Hotstar yang akan memperlihatkan momen menarik yang akan datang dari MCU, serta Dopesick, serial original yang dibintangi Michael Keaton.

Sebagai bagian dari perayaan yang diadakan secara global, Disney Parks and Resorts di seluruh dunia, serta Disney Cruise Line, juga akan menyambut para penggemar dengan berbagai kejutan dan momen seru seperti sesi foto spesial, meet and greet dengan para karakter Disney, dan masih banyak lagi.

Selanjutnya, shopDisney.com akan memberikan berbagai penawaran spesial; berbagai program dan serial sindikasi Disney juga akan turut memeriahkan perayaan ini bersama para selebriti dan ragam serial dari ABC, Disney Channel, ESPN dan ESPN+, Freeform, FX, Hulu, National Geographic di AS, serta saluran lainnya milik The Walt Disney Company yang tersedia di luar negeri.

Para pelanggan Disney+ Hotstar juga akan dihibur dengan Disney+ Day fan celebration di Disney+ Hotstar, yang akan menghadirkan berita terkini, cuplikan perdana, trailer terbaru, klip eksklusif, serta penampilan spesial dari para kreator dan selebriti Disney+.

Disney+ juga akan hadir untuk pertama kalinya di Korea Selatan dan Taiwan pada 12 November, diikuti dengan kehadiran perdana di Hong Kong pada 16 November untuk membawa karakter dan cerita ikonik Disney ke rumah para penggemar di seluruh dunia. (Ant/OL-1)