Jacob Anderson Sebut Game of Thrones Persiapkan Dirinya untuk Doctor Who

DIKENAL para penggemar serial Game of Thrones sebagai prajurit Unsullied Gray Worm, Jacob Anderson mungkin menukar kebrutalan abad pertengahan untuk perjalanan waktu akhir bulan ini, tetapi rasa kerahasiaan yang mendalam masih tetap ada di acara barunya.

Dalam percakapan dengan Digital Spy dan media lain, dia berkomentar: "Saya sangat terbiasa. Sekarang, ketika seseorang mengirimi saya kesepakatan rahasia dan mereka berkata, 'Apakah Anda akan baik-baik saja menyimpan rahasia? Saya seperti, 'Ayo! Ya, aku sangat terbiasa'. Saya hanya pernah mempertimbangkan hal-hal jika ada elemen kerahasiaan yang sangat besar di dalamnya."

Mengenai bagaimana Whovians mungkin berbeda dari penggemar Game of Thrones, Anderson melanjutkan dengan mengatakan: "Saya menantikannya, dan saya yakin para penggemar lebih baik. Saya dapat mengatakan itu, kan? Karena Game of Thrones telah selesai."

"Saya suka bertemu orang-orang yang bersemangat tentang sesuatu. Saya suka mendongeng yang bagus, dan saya bersemangat tentang itu. Saya bersemangat.”

"Saya seorang kutu buku, jadi ketika saya bertemu sesama kutu buku, dan mereka senang bertemu dengan Anda, karena Anda telah menjadi bagian dari sesuatu yang mereka pedulikan, betapa menyenangkannya itu? Saya tidak ingin mempermainkan mereka. satu sama lain."

Anderson akan memulai debutnya sebagai Vinder dalam serial Doctor Who yang akan datang, yang merupakan enam episode mini-arc subtitle Flux.

Dia akan bergabung dengan Jodie Whittaker sebagai The Doctor, Mandip Gill sebagai Yaz, dan pendatang baru TARDIS John Bishop sebagai Dan.

Bintang tamu termasuk Rochenda Sandall dan Craig Parkinson dari Line of Duty, Sue Jenkins dari Coronation Street dan Steve Oram dari The End of the F***ing World juga akan muncul dalam serial baru ini. (OL-1)