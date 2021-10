Ini Alasan Marvel tidak Masukkan Blade, Ghost Rider, dan Dardevil ke MCU

SEJUMLAH superhero seperti Blade, Ghost Rider, dan Daredevil tidak ada di dalam Marvel Cinematic Universe (MCU). Ternyata ada alasan khusus mengapa Marvel melakukan hal itu.

Marvel Entertainmet dilaporkan mengeblok upaya Kevin Feige menggunakan karakter seperti Blade, Ghost Rider, dan Daredevil di MCU ketika mereka telah mendapatkan kembali hak untuk karakter itu.

Marvel Studios sukses besar mengubah karakter yang kurang dikenal seperti Iron Man, Thor, dan Captain America menjadi ikon budaya pop. Namun, ini semua adalah kebutuhan dan kepraktisan karena karakter saat ini dapat diakses oleh Marvel Studios karena beberapa hak karakter mereka yang lebih besar terkait dengan studio lain.

Pada akhir 1990-an dan awal 2000-an, Marvel menghindari kebangkrutan dengan menjual hak film karakter populer mereka ke berbagai studio, dan keuntungan kecil dari film-film tersebut, serta keuntungan kecil dari penjualan film dan komik seputar karakter, memiliki Marvel membantu memulihkan.

Blade ada di New Line Cinema, sementara di abad ke-20 Fox memiliki Daredevil dan Elektra, Lionsgate mendapatkan The Punisher, sementara Columbia Pictures memiliki hak atas Ghost Rider dan Luke Cage.

Akhirnya, hak atas karakter ini kembali ke Marvel pada 2012 (Blade, Daredevil dan Elektra) dan 2013 (Ghost Rider, Luke Cage and the Punisher).

Pada saat itu, sepertinya asumsi alami bahwa karakter ini sekarang dapat dimasukkan ke dalam MCU dan akhirnya bergabung dengan Avengers melawan Thanos, tetapi bukan itu masalahnya.

Dalam The Story of Marvel Studios: the Making of the Marvel Universe, yang baru-baru ini dirilis, dilaporkan ketika hak untuk Blade, Ghost Rider, Daredevil, Luke Cage, dan Punisher pertama kali kembali ke Marvel, eksekutif puncak di Marvel Entertainment memutuskan untuk menggunakannya untuk membangun kerajaan TV yang berkembang pesat.

Saat Kevin Feige dan tim Marvel Studios ingin menggunakan karakter yang baru diperoleh, eksekutif Marvel Entertainment berpikir mereka telah disibukkan dengan karakter Avengers dan Guardians of the Galaxy.

Serial TV pun dikembangkan langsung oleh Marvel Entertainment, entitas terpisah dari Marvel Studios, dan Kevin Feige tidak memiliki kendali atas karakternya.

Berita itu kontras dengan klaim sebelumnya bahwa karakter diberikan serial TV karena mereka tidak akan pernah memiliki film.

Pada 2013, Marvel mulai menjalankan rencana TV mereka, dan tidak lama setelah mengakuisisi Luke Cage, mereka mengumumkan bahwa dia dan Daredevil, yang baru diakuisisi akan menjadi serial Netflix bersama Jessica Jones dan Iron Fist.

The Punisher dan Elektra dibawa ke Daredevil Season 2 pada 2016, tahun yang sama ketika Robbie Reyes muncul sebagai Ghost Rider di Agent of S.H.I.E.L.D.

Ghost Rider seharusnya memiliki serialnya sendiri di Hulu, tetapi rencana itu gagal seperti perusahaan TV Marvel lama lainnya ketika mereka berada di bawah kendali Kevin Feige dan semakin dekat dengan film.

Blade akan bergabung dengan MCU dalam film fiturnya sendiri, dan pengumumannya pada Juli 2019 menunjukkan bahwa perubahan di Marvel TV sedang berlangsung pada saat itu.

Berdasarkan rumor bahwa Charlie Cox akan mengulangi perannya sebagai Matt Murdock alias Daredevil di Spider-Man: No Way Home dan rumor seri Ghost Rider yang sedang dikembangkan di Marvel, tampaknya karakter berada di tempat yang tepat setelah waktu yang lama bisa datang. (OL-1)