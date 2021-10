Meski Juga Tayang di HBO Max, Dune Sukses Puncaki Box Office

FILM fiksi ilmiah Dune sukses memuncaki Box Office Amerika Utara setelah meraup pendatan sebesar US$40,1 juta.

Performa apik film yang disutradarai Denis Villeneuve itu terjadi saat Warner Bros memutuskan untuk juga menayangkan film itu secara bersamaan lewat layanan streaming HBO Max.

Dibintangi nama-nama besar seperti Timothee Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Jason Momoa, dan Zendaya, Dune berkisah mengenai sebuah keluarga yang berusaha bertahan hidup di sebuah planet padang pasir.

Dune, yang telah meraup pendapatan sebesar US$180 juta di luar AS, diharapkan oleh Vileneuve sebagai film pertama dari rangkaian dua seri.

Posisi kedua ditempati pemuncak Box Office pekan lalu Halloween Kills yang meraup pendapatan sebesar US$14,5 juta. Kelanjutan dari film Halloween keluaran 2018 itu kembali menampilkan Jamie Lee Curtis dan Universal mengatakan akan ada film ketiga pada tahun depan.

Film terbaru James Bond, No Time to Die, menduduki posisi ketiga dengan raihan US$11,9 juta. Film ini merupakan film James Bond terakhir bagi Daniel Craig.

Posisi keempat ditempati film superhero produksi Sony, Venom: Let There Be Carnage, yang meraup pendapatan sebesar US$9,1 juta. Tom Hardy kembali berperan sebagai wartawan yang ditempeli simbiot alien yang memberinya kekuatan super.

Adapun posisi kelima ditempati film debutan keluaran 20th Century Ron's Gone Wrong yang meraup pendapatan sebesar US$7,3 juta.

Film animasi komputer itu menampilkan suara Zach Galifianakis dan Ed Helms dan berkisah mengenai pelajar yang mendapatkan robot rusak namun baik hati. (AFP/OL-1)