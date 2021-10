Sebelum Jadi Iron Man, Robert Downey Jr Ternyata Nyaris Perankan Karakter Penjahat Ini

SULIT membayangkan orang lain berperan sebagai Iron Man selain Robert Downey Jr. Namun, tahukah Anda, Downey Jr ternyata pernah nyaris memainkan peran penjahat dalam film Marvel lainnya.

Sebelum menghadirkan Marvel Cinematic Universe, Marvel yang kesulitan keuangan menjual hak untuk karakter-karakter mereka ke studio lain.

Di antara judul yang dijual adalah Spider-Man ke Sony dan X-Men serta Fantastic Four ke 20th Century Fox.

Dalam buku The History of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe, terungkap bahwa Downey Jr sempat menjadi incaran untuk berperan sebagai karakter penjahat sebelum dia mendaratkan peran Tony Stark.

Sutradara Iron Man Jon Favreau mengungkapkan para eksekutif Fox dan Marvel awalnya ingin dia berperan sebagai penjahat dalam film Fantastic Four pada 2005.

"Marvel sudah bertemu dengannya, saya pikir, untuk memerankan Doctor Doom," kenang pembuat film itu.

Sangat mudah memang membayangkan Downey Jr berperan sebagai karakter sarkastis Victor Von Doom sebelum Fox akhirnya memilih Julian McMahon.

McMahon kembali untuk sekuel Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer, tetapi kedua film itu gagal mendapatkan tanggapan yang fantastis.

Tapi, tampaknya, Marvel lebih beruntung karena Downey Jr sukses berperan sebagai Stark dan Marvel Cinematic Universe meraih sukses yang luar biasa. (OL-1)