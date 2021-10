Moon Byul Mamamoo akan Tampil di Kick A Goal

PERSONEL Mamamoo, Moon Byul, dikabarkan akan hadir di Season 2 acara realitas Kick A Goal sebagai anggota tim FC Top Girl.

Moon Byul akan bergabung dengan personel girl grup lainnya yaitu Chae Rina Roora, Bada S.E.S, Miyeon Baby VOX, Yubin Wonder Girls, dan Ayumi Sugar.

Anggota tim FC Top Girl saat ini sedang berlatih dan Moon Byul diharapkan menjadi andalan di Season 2.

Sementara itu, anggota FC Wonder Woman mencakup Song So Hee, Cheetah, Hwang So Yoon, Park Seul Ki, dan aktris Kim hee Jung. Adapun anggota FC Anaconda masih belum diungkap. (OL-1)