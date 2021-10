Ingin Tonton Serial dan Film Baru Warner Bros? Bisa di HBO Go

ANDA adalah penggemar film atau serial produksi Warner Bros? Anda kini bisa menyaksikannya 45 hari setelah ditayangkan di bisokop, eksklusif di HBO GO dengan harga Rp33.000 per bulan (lebih hemat 28% selama harga promosi ini).

Mulai dari penayangan perdana eksklusif serial paling baru La Brea dan serial peraih Emmy, termasuk komedi terbaru Hacks dan season terbaru dari serial drama yang paling ditunggu Succession, juga season terbaru Love Life dan Batwoman serta film-film Warner Bros. lainnya seperti Reminiscence dan Ben 10: Alien X-Tinction, semua judul-judul tersebut akan tersedia untuk ditonton streaming secara eksklusif di HBO GO sepanjang Oktober ini.

Akan hadir juga di HBO GO, November nanti, boxset dari serial original Gossip Girl dan serial HBO Original The Sopranos.

Baca juga: Sutradara Eternals Jelaskan Alasan Filmnya Merujuk ke Superman

Para penggemar serial gangster dapat menonton juga prekuelnya, The Many Saints of Newark, saat film layar lebar ini tayang perdana untuk ditonton secara langsung eksklusif di HBO GO pada 11 November.

Judul-judul baru yang akan hadir di HBO GO antara lain: