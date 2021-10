16 Band Lolos Ke Semifinal TPJF International Online Jazz Competition

KOMPETISI jazz bertajuk TPJF International Online Jazz Competition kini memasuki babak semifinal. Setelah melalui proses penyeleksian yang ketat oleh dewan juri yang terdiri dari saksofonis asal Belanda Ben Van Gelder, Dwiki Dharmawan, Eq Puradireja, Venche Manuhutu, dan seniman senior Bandung, Hari Pochang, 16 grup band dinyatakan lolos.

Ke-16 peserta yang lolos adalah Empty, GBK, Rit Xu Group, Jazziner, Rocket House, The Apostles, Magnitudo, Kelapa Muda, Gamong Collective (feat. Daniel Dyonisius & Tukang Tabuh), Little Hope, D'Coocoo's, East Side Sextet, N.A.D Project, To the Band, Stan Fill, dan The Intersaxtion. Dari ke-16 semifinalis tersebut, tiga merupakan warga Singapura, Amerika Serikat dan Inggris.

"Sesuai dengan harapan para dewan juri, para peserta mampu memberikan faktor kejutan serta pengemasan pertunjukan mereka dilakukan secara apik dengan aransemen yang sangat kreatif, unik dengan sentuhan Jazztronics, rock, dan etnik diluar penilaian utama yakni improvisasi, harmonisasi, dan interpretasi. Hal ini membuat para dewan juri cukup sulit menentukan semifinalis," ujar salah satu anggota dewan juri, Eq Puradiredja.

Secara khusus, Eq Puradiredja memuji penampilan band asal Bandung, Stan Fill. "Ini merupakan duo unik," jelasnya.

Selain Stan Fill, Rit Xu Group, yang berasal dari Singapura mencuri perhatian. Menurut Venche Manuhutu, band ini sangat smooth, very skillful, sophisticated, tasteful, serta berwawasan. "Band ini menjadi pesaing ketat bagi peserta band lainnya karena permainan serulingnya yang excellent," tambah Hary Pochang.

Sedangkan Ben Van Gelder memberikan pujian kepada band asal Bandar Lampung, Kelapa Muda. Menurutnya band remaja ini memilikui pendekatan rock yang bagus untuk lagu yang dibawakan. Sementara Dwiki Dharmawan menyoroti penampilan Gamong Collective (feat. Daniel Dyonisius & Tukang Tabuh). Menurutnya band ini mampu mengeksplorasi jazz dan gambang kromong yang unik.

Selanjutnya band-band yang lolos akan memasuki tahap semifinal yang akan berlangsung 23 Oktober 2021 hingga 10 November 2021. Band yang lolos, harus mengirimkan video 1 lagu bebas yang diaransemen jazz. Penjurian semifinal akan dilaksanakan secara offline di The Papandayan pada 18 november 2021. Delapan band akan dipilih untuk melaju ke babak final.

Selain berkesempatan tampil di TPJF 2021, pemenang juga akan memperebutkan total grand prize Rp80 juta. Untuk TPJF 2021, acara akan berlangsung live dari Grand Studio Metro TV pada 11 dan 12 Desember dan dimeriahkan oleh banyak musisi lintas genre dan generasi. (RO/OL-15)