Fans Protes TWICE jadi Duta Produk Pemutih Kulit

GIRL group K-pop Twice dinobatkan sebagai duta merek kecantikan Indonesia Scarlett Whitening minggu lalu. Namun, tidak semua penggemarnya senang dengan hal itu.

Ada seruan dari fans di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia, untuk agensi manajemen Twice, JYP Entertainment, agar mengakhiri kesepakatan dukungan.

Dalam template email yang mendapatkan daya tarik di Twitter selama akhir pekan, penggemar mereka, yang dikenal sebagai Once, menulis: "Sebagai penggemar Twice, kami merasa penting bahwa kami semua dihormati terlepas dari ras/etnis kami. Kami merasa itu tidak etis. bahwa Twice mempromosikan merek dengan produk pemutih kulit, mengetahui bahwa mereka memiliki penggemar dengan kulit yang lebih gelap."

Fans juga mengatakan di Twitter, menjelaskan mengapa mereka tersinggung. "Produk pemutih benar-benar memberi kesan bahwa untuk dianggap cantik, Anda harus terlihat 'putih' dan ini sangat dipengaruhi oleh budaya Barat/Eropa," tulis salah satu pengguna.

Tweeted lain berbunyi: "Meluncurkan single berbahasa Inggris untuk menarik lebih banyak penonton internasional yang dipenuhi oleh orang-orang dari semua ras dan etnis dan kemudian mempromosikan merek pemutih kulit dua minggu setelah single berbahasa Inggris... sungguh menyedihkan."

Grup beranggotakan sembilan orang ini merilis single berbahasa Inggris pertama mereka, The Feels, pada 1 Oktober.

Sementara JYP Entertainment tidak mengeluarkan pernyataan tentang protes tersebut, mereka telah menghapus tweet awalnya yang mengumumkan dukungan tersebut. (OL-13)

