Ini Dalih Nikki Sixx Motley Crue Ubah Nama Panggungya

BASSIST Motley Crue Nikki Sixx baru-baru ini berbicara tentang mengapa ia secara resmi mengubah nama aslinya menjadi nama panggungnya.

Kisah itu muncul minggu ini ketika rocker itu mempromosikan memoar barunya, The First 21: How I Became Nikki Sixx, yang merinci itu dan kisah-kisah lainnya.

Tetapi seperti yang diketahui oleh anggota Crue saat menulisnya, bahkan asal usulnya sendiri memiliki tikungan yang tidak dia duga. Itulah yang dia temukan dalam wawancara 19 Oktober dengan The Project.

"Saya lahir sebagai Frank Feranna pada tahun 1958," jelas Sixx. "Banyak pesan yang saya dengar ketika saya masih kecil tentang ayah saya dan tentang ibu saya - dan saya akhirnya dibesarkan oleh kakek-nenek saya - saya membawa itu bersama saya. Ketika saya memasuki masa itu dalam hidup saya ketika Saya mulai menjadi dewasa, dan hormon, dan menemukan rock 'n' roll, pada saat saya tiba di tempat di mana saya bermain band, saya tidak ingin membawa nama ayah saya dengan saya."

Dia melanjutkan, "Jadi saya mengubah nama saya menjadi Nikki Sixx secara legal dan berkata, 'Saya bergerak maju.' Dan saya melakukannya. Saya punya keluarga sendiri — semuanya Sixx di mana-mana. Saya benar-benar mewujudkan kehidupan baru."

Sixx menambahkan, "Tetapi dalam menulis buku itu, saya menyadari bahwa itu tidak semuanya benar. Ayah saya tidak meninggalkan kami begitu saja. Ada banyak perbedaan. Jadi di dalam buku itu, apa yang saya nikmati adalah saya harus belajar banyak tentang sejarah saya. Ini benar-benar membantu saya sembuh dalam banyak hal, beberapa hal ini. Dan saya harap saya bisa menularkannya kepada orang lain."

Memang, buku tersebut merinci era pembentukan sebelum hedonisme bintang rock disorot dalam buku tebal Sixx tahun 2007, The Heroin Diaries. Pada tahun 2011, ia menulis buku yang berfokus pada fotografi This Is Gonna Hurt. Tapi The First 21 hanya peduli dengan sejarah awal bassis Crue.

"Anda pernah mendengar cerita tentang kelebihan dan pesta pora," kata Sixx sebelumnya dalam siaran pers. "Semua puncak dan lembah yang datang dengan ketenaran rock 'n' roll."

The First 21 mencakup "kisah yang belum pernah Anda dengar," sang musisi menawarkan. "Ini adalah kisah pribadi yang intim tentang bagaimana seorang anak petani Idaho yang polos dengan mimpi dan keinginan yang membara - untuk musik, untuk cinta, dan untuk ketenaran - menjadi Nikki Sixx yang terkenal kejam. Saya percaya 21 tahun pertama kami banyak berkaitan dengan membentuk siapa kita menjadi. Ini adalah the first 21 saya, dan harapan saya bahwa mereka akan menggetarkan dan menginspirasi Anda untuk berinvestasi dalam impian terbesar Anda sendiri." (OL-13)

