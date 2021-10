Paul McCartney Bercerita Tentang Inspirasi di Balik Lagu Eleanor Rigby

PAUL McCartney membagikan kutipan dari buku terbarunya, Lyrics: 1956 to Present, kala ia mengingat inspirasi untuk salah satu lagu paling terkenal The Beatles, Eleanor Rigby.

McCartney, yang menulis tentang masa kecilnya di Liverpool, mengingat bertemu seorang perempuan tua yang menjadi inspiasi untuk lagunya itu.

"Eleanor Rigby didasarkan pada seorang perempuan tua yang sangat akrab dengan saya," tulis McCartney dalam kutipan yang diterbitkan The New Yorker. "Saya tahu dia tinggal sendirian jadi saya pergi ke sana untuk mengobrol, yang sedikit gila ketika Anda menganggap saya sebagai anak muda dari Liverpool."

"Kemudian saya menawarkan untuk pergi dan mengatakan kepadanya bahwa dia harus menjalankan beberapa tugas. Dia memberi saya daftar dan saya mendapatkan barang-barang itu, dan kami akan duduk di dapurnya. Saya ingat dapur dengan sangat baik, karena dia memiliki radio kristal kecil jadi saya mengunjunginya, dan hanya mendengar ceritanya memperkaya jiwa saya dan memengaruhi lagu-lagu yang nantinya akan saya tulis.”

McCartney juga mengatakan nama aslinya untuk Eleanor Rigby adalah Daisy Hawkins.

"Saya dapat melihat bahwa nama Hawkins cukup bagus, tetapi itu tidak tepat. Jack Hawkins sebelumnya memainkan Quintus Arrius di BenHur. Lalu ada Jim Hawkins, dari salah satu buku favorit saya, Treasure Island. Tapi ini tidak tepat," kenang McCartney

Meskipun kuburan telah dikaitkan dengan Eleanor Rigby di halaman gereja Gereja Paroki St Peter di Woolton, Liverpool, tempat McCartney dan John Lennon berjemur saat remaja, itu diyakini sebagai kebetulan.

"Saya tidak ingat pernah melihat kuburan di sana, tapi saya pikir saya mungkin telah merekamnya secara tidak sadar," tulis McCartney.

Dia sebelumnya mengatakan nama Eleanor terinspirasi dari aktris Eleanor, yang membintangi film The Beatles Help! , sementara Rigby mendirikan toko bernama Rigby & Evens Ltd, Pengirim Anggur & Roh yang dia lihat di Bristol.

Buku dua bagian McCartney, yang dirilis pada 2 November, akan mencatat kehidupan musisi melalui komposisi masa kecilnya, lagu-lagu Beatles dan Wings, dan karier solo yang panjang. Pada Agustus lalu, McCartney mengumumkan nama-nama dari 154 lagu.

Sejalan dengan itu, British Library telah mengumumkan akan menayangkan pertunjukan gratis berjudul Paul McCartney: The Lyrics antara 5 November 2021 dan 13 Maret 2022, sementara musisi itu sendiri akan membahas buku tersebut secara langsung dalam percakapan di tempat Royal Festival bulan depan. (OL-1)