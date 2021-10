Lagu Money Cetak Rekor di Spotify

LAGU Money yang dinyanyikan Lisa Blackpink mencetak rekor baru. Pada 18 Oktober, YG Entertainment mengonfirmasi lagu Money telah melampaui 100 juta streaming di Spotify.

Prestasi tersebut dicapai hanya dalam 37 hari sejak lagu tersebut pertama kali dirilis pada 10 September. Hal itu memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang personel Blackpink lainnya, Rose, dengan lagunya On The Ground yang mencapai prestasi itu dalam waktu 71 hari.

Lagu Money semakin populer seiring waktu, bahkan melompat dari No 81 minggu lalu ke No 59 minggu ini di Official Singles Chart Inggris.

Baca juga: Baru Dirilis, Lagu Baru IU Langsung Puncaki Tangga Lagu Melon Music

Lagu itu juga menduduki puncak tangga lagu iTunes Top Songs di 38 negara.

Lagu berdurasi 2 menit 48 detik itu bergenre hip hop dengan sentuhan musik elektronik yang cukup kuat.

Seperti biasa, Lisa seakan tidak pernah gagal menampilkan koreografi yang tidak hanya energik.

Dengan suksesnya lagu ini membuktikan bahwa banyak pihak yang mendukung karya dari girlband asal 'Negeri Ginseng' tersebut.

Sementara itu, Lisa telah mengambil bagian dalam single kolaborasi berjudul SG dengan DJ Snake, Ozuna, dan Megan Thee Stallion yang akan dirilis pada 22 Oktober. (OL-1)