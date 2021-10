FFWI Umumkan Daftar Film Nominasi yang Bakal Memperebutkan Piala Gunungan

Festival Film Wartawan Indonesia (FFWI) XI 2021 mengumumkan daftar film nominasi yang akan memperebutkan Piala Gunungan. Film terbagi dalam tiga genre, yaitu komedi, horor, dan drama.

Daftar unggulan dari tiga genre tersebut dibacakan oleh Morgan Oey, Nadya Arina, dan Putri Ayudya sebagai sobat FFWI di CGV FX Sudirman pada Senin, (18/10), dipandu Ayu Dyah Pasha dan Benny Benke.

Dikutip dari siaran pers, Selasa, berikut daftar unggulan FFWI XI 2021:

Genre Komedi

Aktor Utama Terbaik

-Dimas Anggara (Wedding Proposal)

-Ge Pamungkas (Marriage)

-Vino G Bastian (Sabar Ini Ujian)

Aktris Utama Terbaik

-Anastasia Herzigova (Marriage)

-Sheryl Sheinafia (Wedding Proposal)

-Tissa Biani (Nikah Duluan)

Aktor Pendukung Terbaik

-Ananda Omesh (Sabar Ini Ujian)

-Arya Saloka (Wedding Proposal)

-Dwi Sasono (Sabar Ini Ujian)

-Onadio Leonardo (Agen Dunia)

-Rigen Rakelna (Sabar Ini Ujian)

Aktris Pendukung Terbaik

-Clara Bernadeth (Agen Dunia)

-Dewi Irawan (Wedding Proposal)

-Luna Maya (Sabar Ini Ujian)

Skenario Terbaik

-Aggy Umbara, Gianluigi Ch, Erwin Arnada3 (Sabar Ini Ujian)

-Evelyn Afnilia (Marriage)

-Sukdev Singh, Tisa TS (Wedding Proposal)

Penyunting Gambar Terbaik

-Cesa David Luckmansyah, Apriadi Fathullah Sikumbang, Indra W Kurnia (Sabar Ini Ujian)

-Gita Miaji (Marriage)

-Sentot Sahid (Warkop DKI Reborn 4)

-Wawan I Wibowo, Lilik Subayo (Wedding Proposal)

Penata Kamera Terbaik

-Asep Kalila (Sabar Ini Ujian)

-Hani Pradigya (Warkop DKI Reborn 4)

-Roy Lolang (Wedding Proposal)

Sutradara Terbaik

-Anggy Umbara (Sabar Ini Ujian)

-Danial Rifki (Marriage)

-Emil Heradi (Wedding Proposal)

Film Terbaik

-Marriage (Produksi: KlikFilm Productions, Produser: Agung Haryanto)

-Sabar Ini Ujian (Produksi: MD Pictures, Umbara Brothers Film, Produser: Manoj Punjabi)

-Wedding Proposal (Produksi: MD Pictures, Screenmedia Films, Produser: Sukdev Singh)

Genre Horror

Aktor Utama Terbaik

-Angga Yunanda (The Watcher)

-Ario Bayu (Asih 2)

-Ibnu Jamil (Affliction)

-Onadio Leonardo (Survive)

-Refal Hady (Tarian Lengger Maut)

Aktris Utama Terbaik

-Caitlin Halderman (The Watcher)

-Della Dartyan (Tarian Lengger Maut)

-Marsha Timothy (Asih 2)

-Raihaanun (Affliction)

Aktor Pendukung Terbaik

-Abdur Arsyad (Pelukis Hantu)

-Arswendi Bening Swara (Survive)

-Jeremy Thomas (The Watcher)

-Teuku Rifnu Wikana (Survive)

Aktris Pendukung Terbaik

-Alyssa Abidin (Tarian Lengger Maut)

-Dea Panendra (Affliction)

-Jenny Zhang (Pelukis Hantu)

-Shareefa Daanish (Asih 2)

-Tutie Kirana (Affliction)

Penulis Skenario Terbaik

-Anggy Umbara (Survive)

-Arie Kriting (Pelukis Hantu)

-Teddy Soeriatmadja (Affliction)

Penyunting Gambar Terbaik

-Eric Primasetio (Affliction)

-Firdauzi Trizkiyanto (Asih 2)

-Gita Miaji, Anggy Umbara (Survive)

-Gita Miaji (Pelukis Hantu)

Penata Kamera Terbaik

-Awankjj (Survive)

-Benny Kadarhariarto, Yongki Ongestu (Tarian Lengger Maut)

-Robie Taswin (Affliction)

-Roby Herbi (Pelukis Hantu)

-Yadi Sugandi (Asih 2)

Sutradara Terbaik

-Anggy Umbara (Survive)

-Arie Kriting (Pelukis Hantu)

-Rizal Mantovani (Asih 2)

-Teddy Soeriatmadja (Affliction)

Film Terbaik

-Affliction (Produksi: Karuna Pictures, Roemah Rumah Films, Produser: Uwie Balfas, Teddy Soeriatmadja)

-Asih 2 (Produksi: MD Pictures, Pichouse Films, Produser: Manoj Punjabi)

-Pelukis Hantu (Produksi: MD Pictures, Produser: Manoj Punjabi)

-Survive (Produksi: KlikFilm Productions, Umbara Brothers Film, Canary Studios, Produser: Agung Haryanto)

Genre Drama

Aktor Utama Terbaik

-Bhisma Mulia (Sobat Ambyar)

-Chicco Jerikho (Aum!)

-Deddy Mizwar (Sejuta Sayang Untuknya)

-Gunawan Maryanto (Hiruk-Pikuk Si Al-Kisah)

-Iqbaal Ramadhan (Ali & Ratu Ratu Queens)

Aktris Utama Terbaik

-Acha Septriasa (Layla Majnun)

-Denira Wiguna (Sobat Ambyar)

-Lulu Tobing (Yang Tak Tergantikan)

-Marsha Timothy (Surga Yang Tak Dirindukan 3)

Aktor Pendukung Terbaik

-Jefri Nichol (Aum!)

-Lukman Sardi (Hiruk-Pikuk Si Al-Kisah)

-Reza Rahadian (Surga Yang Tak Dirindukan 3)

-Teuku Rifnu Wikana (Quarantine Tales: Happy Girls Don't Cry)

-Yayan Ruhian (Tarung Sarung)

Aktris Pendukung Terbaik

-Asri Welas (Sobat Ambyar)

-Ayu Laksmi (A Perfect Fit)

-Christine Hakim (A Perfect Fit)

-Marissa Anita (Ali & Ratu Ratu Queens)

-Nirina Zubir (Ali & Ratu Ratu Queens)

Skenario Terbaik

-Angga Dwimas Sasongko, M. Irfan Ramli (Story of Kale: When Someone's in Love)

-Alim Sudio (Mariposa)

-Bagus Bramanti, Charles Gozali, Gea Rexy (Sobat Ambyar)

-Gina S. Noer (Ali & Ratu Ratu Queens)

-Yosep Anggi Noen (Hiruk Pikuk Si Al-Kisah)

Penyunting Gambar Terbaik

-Akhmad Fesdi Anggoro, Yosep Anggi Noen (Hiruk-Pikuk Si Al-Kisah)

-Aline Jusria (Ali & Ratu Ratu Queens)

-Bayu Samantha Agni (Sejuta Sayang Untuknya)

-Ryan Purwoko (Mariposa)

-Wawan I Wibowo (Surga Yang Tak Dirindukan 3)

Penata Kamera Terbaik

-Anggi Frisca (Layla Majnun)

-Batara Goempar (Ali & Ratu Ratu Queens)

-Dimas Imam Subhono (Mariposa)

-Hani Pradigya (Sobat Ambyar)

-Rendra Yusworo (A Perfect Fit)

Sutradara Terbaik

-Angga Dwimas Sasongko (Story of Kale: When Someone's in Love)

-Bagus Bramanti, Charles Gozali (Sobat Ambyar)

-Herwin Novianto (Sejuta Sayang Untuknya)

-Lucky Kuswandi (Ali & Ratu Ratu Queens)

-Yosep Anggi Noen (Hiruk-Pikuk Si Al-Kisah)

Film Terbaik

-Ali & Ratu-ratu Queens (Produksi: Palari Films, Produser: Muhammad Zaidy, Meiske Taurisia)

-Hiruk-Pikuk Si Al-Kisah (Produksi: KawanKawan Media, Angka Fortuna Sinema, Limaenam Films, Andolfi, Astro Shaw, Go Studio, Focused Equipment, Produser: Yosep Anggi Noen, Yulia Evina Bhara, Edwin Nazir, Arya Sweta)

-Mariposa (Produksi: Falcon Pictures, Starvision, Produser: Frederica, Chand Parwez Servia)

-Sejuta Sayang Untuknya (Produksi: MD Pictures, Citra Sinema, Deddy Mizwar Production, Produser: Zairin Zain)

-Sobat Ambyar (Produksi: MagMa Entertainment, Ideosource Entertainment, Paragon Pictures, Rapi Films, Produser: Linda Gozali Arya, Charles Gozali) (Ant/OL-12)