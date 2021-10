Public Enemy Rilis Ulang Album Apocalypse 91 di Peringatan Ulang Tahun Ke-30

GRUP rap revolusioner Public Enemy merilis ulang album studio keempat mereka, Apocalypse 91: The Enemy Strikes Black.

Sebanyak 14 lagu dalam album itu mencakup lagu legendaris seperti Can't Truss It dan By The Time I Get To Arizona , keduanya menuai banyak kontroversi.

Video untuk Can't Truss It menggambarkan perbudakan dalam bentuknya yang paling gamblang dan paling mentah, sementara By The Time I Get To Arizona mengarahkan perhatian pada pembunuhan fiksi mantan gubernur Arizona Evan Mecham, yang menolak mengakui Hari Martin Luther sebagai hari raya di negara bagian itu. Visual dan single itu sangat berani sehingga dilarang tampil di MTV.

Tiga puluh tahun kemudian, Chuck D, Flavour Flav, The Bomb Squad, dan The Imperial Grand Ministers of Funk telah menerbitkan ulang album dengan 13 lagu bonus untuk ulang tahun ke-30.

Versi terbaru dari album dengan penjualan platinum dan nominasi Grammy Award itu tiba pada awal bulan ini dan saat ini tersedia di semua platform streaming digital.

Apocalypse 91 menandai perubahan arah Public Enemy, sebagian besar karena kebutuhan.

Sementara Chuck D tidak pernah menginginkan album Public Enemy terdengar seperti album sebelumnya, sehingga mereka terpaksa memulai dari awal pada LP keempat mereka setelah produser Hank Shocklee menjadi korban perampokan.

Para pencuri, yang membobol mobil Shocklee saat diparkir di Soho, membawa semua kaset asli dari semua yang mereka kerjakan saat itu.

"Tetapi kami selalu siap menghadapi tantangan, grup Hip Hop perintis harus terus maju," kata Shocklee sembari mengatakan dia percaya insiden yang terjadi waktu itu "menghambat pertumbuhan Public Enemy," tetapi mereka masih bisa berhasil merilis album mereka yang paling sukses secara komersial sepanjang masa.

Can't Truss It memuncak di No 9 di chart Hot Soul Singles dan No 50 di chart Billboard Hot 100, sementara proyek itu akhirnya disertifikasi platinum oleh Recording Industry Association of America (RIAA) pada November 1991.

Dari 13 lagu bonus di Apocalypse 91: The Enemy Strikes Black (Deluxe Edition), delapan di antaranya membuat debut mereka di platform digital termasuk Can't Truss It (Goree Island Conga Radio Mix), More News At 11 (Extended Gary G-Wiz Mega Bomb), dan remix dari Nighttrain oleh Pete Rock. (OL-1)