Debut Memoar Dave Grohl Raih Penjualan Terbaik di New York Time

YUK beri selamat untuk Dave Grohl yang resmi menjadi penulis buku terlaris. Buku pertamanya, The Foo Fighters/Nirvana Legend, The Storyteller: Tales of Life and Music menjadi nomor 1 dalam daftar buku terlaris New York Times.

Grohl memulai tur pers besar-besaran untuk mempromosikan The Storyteller, yang merupakan memoar kehidupannya bermusik rock n roll selama lebih dari 30 tahun. Buku ini sukses mendapat ulasan positif dari banyak pihak dan meraih 4,8 dari 5 peringkat keseluruhan dari penggemar di Amazon.

The Storyteller saat ini menjadi nomor 1 di daftar Gabungan Cetak & E-Book Nonfiksi New York Times serta daftar Nonfiksi Hardcover. Buku Grohl mendapat peringkat lebih tinggi dibanding memoar mantan sekretaris pers Gedung Putih era Trump Stephanie Grisham.

“Tidak pernah dalam mimpi terliar saya membayangkan suatu hari nanti akan menjadi penulis buku terlaris nomor satu, tetapi itu adalah mimpi terliar yang sama yang saya ikuti sejak hari saya mengambil gitar. Sungguh terhormat,” tulis Grohl.

“Terima kasih banyak kepada semua orang di Dey Street Books karena membuat buku pertama saya menjadi pengalaman yang luar biasa”.(OL-5)