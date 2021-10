Fariz RM Sukses Gelar Konser Virtual di Deheng Hills Bogor

Musisi Fariz RM kembali menyapa penggemarnya lewat konser musik. Namun masih dalam situasi pandemi Covid-19, konser yang diberi tajuk "Sound From Dehills an Intimate Concert of Fariz RM" ini digelar live streaming dari Deheng Hills, Bogor, Jawa Barat, Jumat (15/10) malam.

Konser virtual Fariz RM ini disaksikan secara live streaming di Dehills Radio. Fariz pun mengatakan, ia senang bisa kembali menggelar konser, kali ini di Deheng Hills. "Saya senang sekali bisa konser di Deheng Hills. Ini intimate concert, kita bisa sedekat ini, semua bisa benar-benar menikmati musik karya saya, dan semoga konser malam ini bisa menjadi silaturahmi panjang kita," ujar Fariz RM di sela konsernya.

Seperti konser-konser virtual Fariz RM sebelumnya, pelantun tembang "Barcelona" ini membawakan 12 lagu andalan.

Lagu yang dibawakan Fariz RM di antaranya Penari, Sungguh, Hasrat & Cita, Kurnia & Pesona, Terindah, Suzie Bhelel, Selangkah ke seberang, Hati yg Terang, Nada Kasih, Sakura, Barcelona, dan tak ketinggalan instrument solo piano dari Fariz RM.

Fariz menyebut, konser ini sebagai bentuk terimakasihnya kepada para pecinta karya musik dan lagu-lagunya selama berkarier. "Malam ini saya hanya membawakan lagu hits saya. Ini memang untuk Anda, karena selama 45 tahun saya berkarier dan tetap eksis di panggung ini, ya karena Anda," kata Fariz kepada penonton yang menyaksikan konsernya secara virtual.

Di samping itu, Hendra Sinadia selaku pengelola Dehills Music Club yang menjadi inisiator dari Intimate Concert Fariz RM mengungkapkan bahwa pihaknya memang berkomitmen memberi sumbangsih untuk musisi juga musik Indonesia, dan kali ini lewat intimate concert.

"Deheng Hills Music Club (DHMC) ini memang terbentuk dimasa pandemi untuk mendukung musik Indonesia serta membantu para musisinya agar terus berkarya. Dan, ini memang komitmen kita. Sejauh ini kita sudah menggelar 25 event dan ke depannya akan terus membuat sesuatu yang bermanfaat bagi musik di Tanah Air," kata Hendra, didampingi rekan inisiator Romi M. Cahyadi.

Lebih lanjut Hendra mengatakan, DHMC akan terus bergerak di dunia entertainment, dengan melengkapi ragam fasilitas seperti tempat latihan, recording, tidak tertutup juga record label atau management artis ke depannya. Karena lokasinya berada di atas ketinggian, maka DHMC mengusung taglinenya “Spirit from the mountain”.

“Terus terang, setelah saya berada di Deheng Hills ini jadi kepikiran, untuk berbuat sesuatu. Ada rencana saya akan stay di sini satu minggu, ya semacam giat workshop, mencari dan melahirkan ide juga karya baru. Menariknya, seluruh aktivitas keseharian saat berada di sini akan direkam, semacam behind the scene. Dokumentasi ini nantinya, akan kita suguhkan lewat sosial media,” tukas Fariz RM. (OL-12)