Zendaya Sebut Proses Syuting Spider-Man tidak Mudah

KETIKA dua pemain utama trilogi Spider-Man Marvel Studios, yakni Zendaya dan Tom Holland, pertama kali memicu rumor kencan, penggemar pahlawan super ramah itu selalu merasa tidak puas.

Sekarang, bintang The Greatest Showman, yang sebelumnya mengindikasikan tidak akan berakting lagi dengan pacarnya setelah Spider-Man: No Way Home, siap menyelesaikan trilogi MCU pada 17 Desember 2021. Zendaya pun mulai berbicara di depan publik terkait tantangan syuting projek selanjutnya.

“Kami sedang syuting di New York. Anda tidak dapat memblokir jalan karena itu adalah ruang publik,” tutur Zendaya kepada InStyle terkait fotonya bersama Tom Holland yang viral di media sosial.

"Sulit bagi Tom, yang harus mengenakan kostum Spidey. Apalagi, dia tidak bisa melakukan penyamaran. Dia juga kesulitan untuk sekadar minum air. Para paparazi berada di mana pun," imbuhnya.

Lebih lanjut, Zendaya berbagi cerita tentang usaha kekasihnya untuk syuting adegan sebagai Spider-Man. Ditambah, tekanan yang datang dari internasional terhadap salah satu karakter paling populer.

“Saya menghargai usahanya yang sangat menyukai karakter Spider-Man. Sekalipun dia (Tom Holland) menghadapi banyak tekanan. Bisa dikatakan, ke mana pun Anda pergi, orang akan mengenalimu sebagai pahlaan super. Di tempat kerja, dia juga merupakan tipe yang perfeksionis," kata Zendaya seraya tertawa.

Alumni Shake It Up ini tetap sibuk, bahkan dengan masa depannya di Marvel Cinematic Universe (MCU) yang tidak pasti. Belum lama ini, dia memerankan Chani dalam film adaptasi Denis Villeneuve dari novel fiksi ilmiah klasik Frank Herbert "Dune", yang akan diputar di bioskop pada 22 Oktober 2021.

Selanjutnya, Zendaya berperan dalam sekuel Villeneuve, Dune: Part Two, serta dikabarkan terlibat dalam proyek berjudul Megalopolis. Namun, dia tidak akan menyampingkan kebahagiaannya bersama sang kekasih, Tom Holland.

“Ya, dia orang yang menyenangkan. Sangat karismatik, dapat membuat siapa saja merasa nyaman dan tertawa. Saya senang sekali berbicara dengannya," pungkas dia.(OL-11)