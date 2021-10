Akhiri Perayaan Ulang Tahun Ke-10, Babymetal Rilis Video Baru

BABYMETAL mengakhiri perayaan ulang tahun ke-10 mereka dengan merilis sebuah video baru. Video itu berisi isyarat tentang masa depan band.

Band itu mengakhiri perayaan ulang tahun ke-10 mereka pada Minggu (10/10) setelah menandai tonggak satu dekade pada tanggal yang sama.

Untuk menutup acara tersebut, mereka membagikan video baru berjudul The One – Stairway to Living Legend, yang merupakan music video dari lagu The One.

Video berdurasi enam menit tersebut menampilkan anggota Babymetal, SU-METAL dan MOAMETAL menaiki tangga yang menjulang ke atas menuju awan, melihat diri mereka menjadi sebuah legenda hidup.

Dalam serangkaian pesan samar dalam video, tertulis bahwa "hanya Dewa Rubah yang tahu kapan segel itu akan dibuka”.

Hal itu diperkirakan merujuk pada waktu kembalinya band tersebut dan penggemar diharapkan untuk tetap “metal” sampai saatnya tiba.

Babymetal menyelenggarakan perayaan ulang tahun yang ke-10, perilisan album kompilasi dari lagu-lagu terbaik, serta 10 pertunjukan langsung di Budokan Arena Tokyo, pada Januari hingga April 2021.

Kemudian pada Juni, Babymetal mengumumkan akan ada album berisikan penampilan live tersebut dan beberapa video di balik layar saat konser berlangsung.

Melalui Instagram, 3 Agustus lalu, band ini memberi isyarat terhadap akhir perayaan, dengan menulis: “Minggu, 10 Oktober 2021… Bersama dengan semua 10 episode METAL RESISTANCE yang akan segera berakhir, legenda 10 tahun akan disegel dari dunia. Sampai segel itu rusak, BABYMETAL akan hilang dari pandangan kita. Waktu hampir habis. Tidak ada keabadian yang diberikan kepada keturunan Tuhan.”

Tahun lalu, Babymetal merilis dua rilisan berjudul “Legend – Metal Galaxy [Hari-1] dan [Hari-2]” yang direkam selama tur album 2019 yang bertajuk Metal Galaxy. (OL-1)