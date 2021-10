Taylor Swift Perpanjang Rekor di Puncak Tangga Lagu Billboard

TAYLOR Swift melompat dari No 16 ke No 1 di tangga lagu Billboard Artist 100, pekan ini, merebut kembali statusnya sebagai artis musik teratas di Amerika Serikat (AS) untuk total 49 minggu.

Swift melambung saat album Fearless (Taylor's Version) kembali ke No 1 di Billboard 200 untuk minggu kedua, hampir enam bulan setelah dirilis, menyusul dirilisnya CD yang ditandatangani di toko daring Swift per 1 Oktober.

Set tersebut terjual sebanyak 152.000 unit album yang setara dan menjual 67.000 album vinil dalam minggu yang berakhir pada 7 Oktober.

Baca juga: Album Terbaru Adele akan Dirilis pada 19 November

Menurut MRC Data, menandai minggu keempat terbesar untuk album vinil sejak MRC Data mulai melacak penjualan musik pada 1991. Evermore milik Swift memegang rekor, dengan 102.000 terjual dalam minggu pertama ketersediaannya di vinyl pada Bilboard 12 Juni, diikuti Olivia Rodrigo's Sour ,76.000 pada 4 September, dan Happier Than Ever milik Billie Eilish, 73.000 pada 14 Agustus.

Swift memiliki tujuh album di Billboard 200 terbaru. Di bawah Fearless (Taylor's Version), dia memetakan dengan Folklore di No 34, Evermore No 50 , Lover No 60, 1989 No 77, Red No 131, dan Reputation di No 168.

Tangga lagu Artist 100 diluncurkan pada Juli 2014, Drake menempati urutan kedua dengan 32 minggu di No 1, diikuti The Weeknd (22), dan BTS (20). (OL-1)