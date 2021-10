My Name akan Tayang di Netfix, Ini 5 Alasan Kamu Harus Nonton

SETELAH menjadi mahasiswi seni yang terjebak hubungan tanpa status di Nevertheless, aktris Han So-hee kini berperan sebagai Jiwoo dalam serial My Name, anggota organisasi kriminal yang ingin membalaskan dendam kematian ayahnya.

Dia pun ditugaskan untuk menjadi mata-mata di kantor kepolisian dan menggunakan nama samaran. Ketika dipindahkan ke Unit Narkotika, Jiwoo menemukan petunjuk baru yang dapat mengungkap pembunuh ayahnya.

Jika Anda penasaran dengan ceritanya, coba simak lima hal berikut yang membuat My Name layak ditonton di Netflix.

1. Pemeran utama perempuan yang hebat

My Name adalah serial noir tentang pembalasan dendam yang menampilkan berbagai aksi laga menegangkan. Ketika menjalani aksi balas dendamnya, sang karakter utama dapat membela dirinya sendiri, termasuk saat berkelahi.

Dalam acara konferensi pers, aktor Park Hee-soon berkata, "Saat membaca naskah My Name, saya merasa ceritanya sangat orisinal karena karakter utama serial ini adalah seorang perempuan."

Dia juga berkomentar tentang beragam emosi kompleks yang dialami Jiwoo seiring dengan alur kisahnya.

Diperankan oleh aktris berbakat Han So-hee dengan akting yang memikat, Jiwoo adalah sosok hebat yang akan memukau penonton.

2. Aksi laga yang luar biasa

Aksi laga sangat menonjol dalam kisah ini dan penonton tidak akan dibuat kecewa dengan berbagai adegan pertarungannya.

Ahn Bo-hyun berkata, "Setiap pemeran menjalani pelatihan laga yang intens."

Park Hee-soon menambahkan, "Aksi laga kami tidak banyak bergantung pada bantuan tali atau grafik komputer. Semuanya sangat didasari oleh emosi, sehingga menurut saya seluruh adegan terasa emosional dan menyajikan pertarungan yang sebenarnya."

Sutradara Kim Jin-min juga mengutarakan bahwa ia ingin menekankan aksi laga yang nyata di serial ini dan menyampaikan pujian kepada para pemainnya.

"Saya sangat bangga karena tim kami menghasilkan banyak laga yang lebih banyak dari sejumlah tayangan lainnya," ungkapnya..

3. Kisah balas dendam yang memikat

Untuk menghasilkan sebuah serial balas dendam yang bagus, harus ada cerita yang menarik dan alasan kuat di balik semuanya yang dapat meyakinkan penonton.

Han So-hee menjelaskan, "Jiwoo menyaksikan kematian ayahnya dalam usia yang sangat muda, dan ia tidak punya pilihan selain memilih jalan ini."

Jiwoo kemudian menghubungi teman ayahnya, yang merupakan seorang pemimpin organisasi kriminal untuk membantu menjalankan aksi balas dendamnya.

Bos kartel Dongcheon bernama Mujin (Park Hee-soon) pun menerima Jiwoo dan membantunya untuk mendapatkan identitas baru serta menyusup ke dalam kepolisian.

My Name menawarkan sebuah kisah balas dendam yang unik dengan menampilkan seorang anggota organisasi kriminal yang menyamar sebagai polisi.

4. Sutradara Kim Jin-min

Para pemeran menyampaikan berbagai pujian kepada sutradara Kim Jin-min yang sebelumnya pernah mengerjakan serial populer Extracurricular.

Park Hee-soon berkomentar, "Sutradara Kim Jin-min melakukan pekerjaan yang hebat dalam menyutradarai Extracurricular, sehingga saya sangat mempercayainya."

Ahn Bo-hyun menambahkan, "Saya adalah penggemar beratnya, sekaligus serial Extracurricular."

Layaknya kisah yang kelam dan berani di Extracurricular, penonton juga dapat menantikan keahlian penyutradaraan yang sama dari Kim Jin-min di My Name.

Sang sutradara pun menyampaikan antusiasmenya ketika kembali ke genre laga untuk serial ini.

5. Deretan para pemain yang berbakat

Han So-hee merupakan aktris yang sedang naik daun berkat perannya di The World of the Married dan Nevertheless.

Sutradara Kim Jin-min juga menyampaikan apresiasinya terhadap dua aktor senior Park Hee-soon dan Kim Sang-ho yang telah memimpin para pemain lain dengan keramahan dan pengalaman mereka.

Di sisi lain, Ahn Bo-hyun, Lee Hak-ju, dan Jang Yull adalah sejumlah aktor yang tengah naik daun berkat kehebatan masing-masing di berbagai serial seperti Itaewon Class dan The World of the Married.

Sutradara Kim Jin-min bahkan mengungkapkan bahwa sudah lama ia ingin bekerja sama dengan para aktor tersebut setelah menyaksikan penampilan mereka.

My Name akan tayang di Netflix pada 15 Oktober. (Ant/OL-1)