Serial Hacks Mulai Tayang di HBO GO Mulai 11 Oktober

SELURUH sepuluh episode serial komedi peraih penghargaan Emmy, Hacks, yang menceritakan sebuah pendampingan kelam yang terjadi antara Deborah Vance (Jean Smart), komedian legendaris Las Vegas, dan seorang pria usia 25 tahun (Hannah Einbinder), mulai tayang pada Senin (11/10) eksklusif di HBO GO.

Hacks memenangkan tiga penghargaan – Outstanding Lead Actress In A Comedy Series (Jean Smart), Outstanding Directing For a Comedy Series (Lucia Aniello) dan Outstanding Writing For A Comedy Series, pada ajang Emmy Award ke-73 yang berlangsung di Los Angeles, 19 September lalu.

Baca juga: Ini Adegan Squid Game yang Buat Jung Ho Yeon Menangis

Selain Jean Smart dan Hannah Einbinder, Hacks dibintang juga oleh pemeran regular lainnya Carl Clemons-Hopkins dan para bintang tamu yang selalu hadir Kaitlin Olson, Christopher McDonald, Paul W Downs, Mark Indelicato, Poppy Liu, Johnny Sibilly, Meg Stalter, dan Rose Abdoo.

Pencipta dan showrunner serial ini adalah Paul W Downs, Lucia Aniello dan Jen Statsky. Dengan executive producer Paul W. Downs dan Lucia Aniello melalui bendera mereka Paulilu, Jen Statsky melalui First Thought Productions, serta pemenang Emmy Michael Schur melalui Fremulon, David Miner untuk 3 Arts Entertainment dan Morgan Sackett. (RO/OL-1)